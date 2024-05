أعظم 20 مدربا في تاريخ البريميرليغ

منذ انطلاقه في 1992 مر على الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من المدربين الموهوبين الذين تركوا بصمتهم وخلدوا أسماءهم في سجل تاريخ المنافسة بداية من السير أليكس فيرغسون مرورا بجوزيه مورينيو وصولا إلى بيب غوارديولا.

يصنف أسطورة مانشستر يونايتد، فيرغسون، على أنه أعظم مدرب في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، (13 لقبا) كما يبرز غوارديولا باعتباره الأعظم بين مدربي جيله.

ويعد فيرغسون، وغوارديولا، وأرسين فينغر، وجوزيه مورينيو المدربين الوحيدين الذين فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات.

Who do you pick as the Best Coach Ever ? pic.twitter.com/UbPxFHOsBE

20- الإسباني ميكيل أرتيتا: (أرسنال).

19-الفرنسي جيرارد هولييه: (أستون فيلا، ليفربول).

18- الإنجليزي سام ألاردايس: (بولتون، نيوكاسل، بلاكبيرن، وست هام، سندرلاند، كريستال بالاس، إيفرتون، وست بروميتش، ليدز).

17-الإنجليزي كيفن كيغان: (نيوكاسل، مانشستر سيتي).

16- الإنجليزي السير بوبي روبسون: (نيوكاسل يونايتد).

15-الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو: (ساوثهامبتون، توتنهام هوتسبير، تشلسي).

14-الشيلي مانويل بيليغريني: (مانشستر سيتي، وست هام يونايتد).

13-الإنجليزي هاري ريدناب: (وست هام، بورتسموث، ساوثهامبتون، توتنهام، كوينز بارك رينجرز).

12-الأسكتلندي ديفيد مويس: (إيفرتون، مانشستر يونايتد، سندرلاند، وست هام يونايتد).

11-الإسباني رافا بينيتيز: (ليفربول، تشلسي، نيوكاسل، إيفرتون).

10- الأسكتلندي كيني دالغليش: (بلاكبيرن، نيوكاسل، ليفربول).

9- الإيطالي أنطونيو كونتي: (تشلسي وتوتنهام).

8- الإيطالي روبرتو مانشيني: (مانشستر سيتي).

7- الإيطالي كلاوديو رانييري: (تشلسي، ليستر سيتي، فولهام، واتفورد).

6- الإيطالي كارلو أنشيلوتي: (تشلسي، إيفرتون).

I see today's "kids" crying for guys like RDZ over here like he's the 2nd coming of God because he's the new hip guy & my heart breaks.

Carlo Ancelotti is still the best Man-Manager in the game, bar none!

Today's kids don't know or saw Chelsea play under Uncle Carlo (which was… pic.twitter.com/Kuf8ZIz1Fu

