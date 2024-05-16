تعليق بيع تذاكر مباراة إسرائيل وبلجيكا لدواعٍ أمنية

قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعليق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول أمام إسرائيل في دوري أمم أوروبا، لدواعٍ أمنية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في 6 سبتمبر/أيلول المقبل على ملعب الملك بودوان.

وأوضح اتحاد الكرة البلجيكي عبر موقعه الرسمي "اتحاد الكرة البلجيكي على تواصل وثيق مع الجهات الأمنية ومجلس مدينة بروكسل والحكومة الفدرالية".

وأضاف البيان أن "الوضع الأمني يُحلل والتطورات تراقب عن كثب"

وقال رئيس الاتحاد بيت قاندندريتش "السلامة تأتي في المقام الأول".

على الجانب الآخر جرى طرح تذاكر المباراتين أمام فرنسا في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وأمام إيطاليا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخرج المئات من المؤيدين لفلسطين في مظاهرات بشوارع بروكسل مرات عدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.