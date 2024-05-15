برقم قياسي.. كورتوا يرسل إشارات لأنشيلوتي قبل نهائي دوري الأبطال

أثبت تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد -في مباراة فريقه أمام ألافيس بالدوري الإسباني- أنه عاد بقوة بعد أن كان سدا منيعا في وجه تسديدات مهاجمي النادي الباسكي مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وفاز ريال مدريد بخماسية نظيفة على ألافيس مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ36 من الدوري المحلي.

وبفضل تصدياته الرائعة والموفقة خصوصا الشوط الثاني، ساهم كورتوا في المحافظة على شباك "الملكي" نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي منذ عودته من الإصابة التي غاب على إثرها منذ بداية الموسم.

وبدت المباراة وكأنها اختبار لجاهزية كورتوا لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

ولم يكن ألافيس بالقوة المطلوبة في الشوط الأول، لكن في النصف الأول من الشوط الثاني تحديدًا استفاق بشكل كبير ونقل اللعب لمناطق "الملكي" ما وضع كورتوا أمام عدة اختبارات، فتصدى لـ10تسديدات، وأنقذ مرماه من هدفين محققين على الأقل.

🧤🔥 تصدي رائع على مرتين من تيبو كورتوا ✍️ برأيك، هل سيكون الخيار الأفضل لحراسة مرمى ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال؟#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_الافيْس #LaLiga pic.twitter.com/Uj0jZMwq1z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2024

أعلى معدل تصديات

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن كورتوا حقق أعلى معدل تصديات في مباراة واحدة وحافظ على شباك نظيفة على مستوى الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، بواقع 10 تصديات.

وكان كورتوا الحارس الأول للريال، قبل تعرضه لإصابة قوية في الركبة قبل بداية الموسم الحالي.

واستعان ريال بالإسباني كيبا أريزابالاغا لتعويض غياب كورتوا، لكن الحارس الأوكراني لونين تمكن من التوهج بصورة منحته مكانًا أساسيًّا بتشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

10 – Thibaut Courtois is the first @realmadriden goalkeeper to make 10 saves in a LaLiga game without conceding a goal since Iker Casillas against Real Zaragoza in January 2008 (11). Wembley. pic.twitter.com/bIVNY8geMq — OptaJose (@OptaJose) May 14, 2024

وتعرض كورتوا لإصابة جديدة في مارس/آذار الماضي، ليواصل لونين حضوره المميز وأسهم الأوكراني صاحب الـ25 عامًا في تتويج الفريق بلقب الدوري، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه "الملكي" بوروسيا دورتموند.

ويجد المدرب الإيطالي نفسه في ورطة إيجابية للاختيار بين كورتوا ولونين.

لكن يبدو أن أنشيلوتي في طريقه للتعويل على كورتوا حارسًا أساسيًّا للريال بنهائي الأبطال، إذ يريد المدرب الاستفادة من خبرات الحارس البلجيكي الذي سبق له خوض نهائي دوري الأبطال عام 2014 مع أتلتيكو مدريد، وعام 2022 مع الريال.