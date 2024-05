برقم قياسي.. كورتوا يرسل إشارات لأنشيلوتي قبل نهائي دوري الأبطال

أثبت تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد -في مباراة فريقه أمام ألافيس بالدوري الإسباني- أنه عاد بقوة بعد أن كان سدا منيعا في وجه تسديدات مهاجمي النادي الباسكي مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وفاز ريال مدريد بخماسية نظيفة على ألافيس مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ36 من الدوري المحلي.

وبفضل تصدياته الرائعة والموفقة خصوصا الشوط الثاني، ساهم كورتوا في المحافظة على شباك "الملكي" نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي منذ عودته من الإصابة التي غاب على إثرها منذ بداية الموسم.

وبدت المباراة وكأنها اختبار لجاهزية كورتوا لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

ولم يكن ألافيس بالقوة المطلوبة في الشوط الأول، لكن في النصف الأول من الشوط الثاني تحديدًا استفاق بشكل كبير ونقل اللعب لمناطق "الملكي" ما وضع كورتوا أمام عدة اختبارات، فتصدى لـ10تسديدات، وأنقذ مرماه من هدفين محققين على الأقل.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن كورتوا حقق أعلى معدل تصديات في مباراة واحدة وحافظ على شباك نظيفة على مستوى الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، بواقع 10 تصديات.

وكان كورتوا الحارس الأول للريال، قبل تعرضه لإصابة قوية في الركبة قبل بداية الموسم الحالي.

واستعان ريال بالإسباني كيبا أريزابالاغا لتعويض غياب كورتوا، لكن الحارس الأوكراني لونين تمكن من التوهج بصورة منحته مكانًا أساسيًّا بتشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

10 – Thibaut Courtois is the first @realmadriden goalkeeper to make 10 saves in a LaLiga game without conceding a goal since Iker Casillas against Real Zaragoza in January 2008 (11). Wembley. pic.twitter.com/bIVNY8geMq

— OptaJose (@OptaJose) May 14, 2024