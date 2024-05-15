مكافأة أولمبياد باريس 2024 تتسبب في إضراب عمال جمع القمامة

تحاصر المشاكل والأزمات دورة الألعاب الأولمبية 2024 قبل انطلاقها الصيف المقبل، وآخرها إضراب عمال جمع القمامة في باريس وتهديدهم بالإضراب خلال الدورة إذا لم يحصلوا على المكافآت المقررة لهم.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن نحو 400 من عمال جمع القمامة في باريس بدؤوا إضرابا عن العمل اليوم الأربعاء للمطالبة بمكافأة أولمبياد باريس التي ستقام في العاصمة الفرنسية هذا الصيف.

وقال قطاع معالجة النفايات والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية، الذي يعد جزءا من الاتحاد العام للعمال في فرنسا الذي يمثل القطاع، عبر موقعه على الإنترنت إنه يطالب بمكافأة أولمبية قدرها

1900 يورو (2055 دولارا) لمرة واحدة لجامعي القمامة وعمال الصرف الصحي وغيرهم من عمال الخدمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 400 يورو في رواتبهم الشهرية المعتادة.

وأشارت لوموند إلى أنه من المتوقع أن يستمر الإضراب عن العمل خلال الثلاثة أيام القادمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مع تهديد القطاع باتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بالعمل في تواريخ لاحقة.

وفي وقت سابق هذا العام، قال القطاع إن العاملين فيه قد يضربون عن العمل خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس ما لم تتم تلبية المطالب المتعلقة بالأجور وظروف العمل.

وتستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو/تموز وحتى 11 أغسطس/آب المقبلين.

وستقام الأحداث الرئيسية في باريس وما حولها، ومن المتوقع أن تشهد قدوم مئات الآلاف من الزوار.