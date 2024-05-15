أنشيلوتي يتوقع أن يقدم ريال مدريد أفضل مستوياته في نهائي دوري أبطال أوروبا

يفكر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالفعل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بوروسيا دورتموند، وقال إن الفوز الكبير 5-صفر على ألافيس -أمس الثلاثاء- في الدوري الإسباني كان تجربة قوية قبل النهائي الأوروبي على ملعب ويمبلي.

ويعتقد أنشيلوتي أن فريقه، الذي فاز بالفعل بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بايرن ميونخ، في أفضل حالاته.

وقال المدرب الإيطالي إن "هذه المباريات مهمة للحفاظ على الإيقاع والتحفيز واللعب الجيد. يتبقى أسبوعان. الآن، سنستريح لبضعة أيام، ثم نقوم ببعض التدريبات البدنية الأسبوع المقبل".

وأضاف في مؤتمر صحفي "خلال الأسبوع الثاني، سنركز على الجوانب الخططية. بالنسبة إليّ -بوصفي مدربا- أعتبره أفضل موسم؛ كان الفريق رائعا، وفزنا بلقب الدوري عن جدارة. السعادة لا تسعنا، لكن علينا مواصلة الاستعداد، لأننا لم نلعب أهم مباراة بعد".

ويملك ريال، الذي لم يخسر في جميع المسابقات منذ يناير/كانون الثاني الماضي، 93 نقطة من 36 مباراة في الدوري الإسباني، وهو ما أرجعه أنشيلوتي إلى المواهب الشابة في الفريق.

وأوضح أن "هذا الفريق يزخر بالمواهب. يتمتع اللاعبون الشبان بجودة عالية. أمام هذا الفريق فرصة لمواصلة كتابة التاريخ مستقبلا بالنظر إلى قيمة اللاعبين الشبان الموجودين حاليا".

👔 كارلو أنشيلوتي: "يمكن لهذا النادي أن يمثل حقبة جديدة في المستقبل بسبب قيمة الشباب الموجودين فيه.". @MrAncelotti | #RealMadridAlavés pic.twitter.com/fZSGr87pM7 — ريال مدريد (@realmadridarab) May 14, 2024

وتحدث المدرب أيضا عن مستقبل لاعب الوسط الألماني توني كروس الذي عاد إلى منتخب بلاده بعد اعتزال اللعب الدولي لمدة 3 سنوات وسينتهي عقده مع ريال مدريد نهاية الموسم.

وقال أنشيلوتي "لا نشعر بالقلق في الوقت الحالي إزاء مستقبل كروس، لا أنا ولا النادي ولا توني. حتى الأول من يونيو/حزيران (المقبل) هذه مسألة ثانوية. نفكر الآن في الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف متسائلا عن منح "الكرة الذهبية لكروس؟ أي شيء يمكن أن يحدث إذا فاز بدوري الأبطال وبطولة أوروبا. أعتقد أنه يمكنه تحقيق الثنائية. يمكن لألمانيا الفوز مع كروس".