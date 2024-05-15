مانشستر سيتي يريد خطف أهم رجل في ريال مدريد

يبدو أن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، مهتم جدا بفكرة جذب عنصر رئيسي من ريال مدريد لعب دورا فعالا في نجاحات الفريق طيلة سنوات عديدة.

واقترب السيتي كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه الليلة الماضية على توتنهام 2-صفر.

وسيتعين على رجال المدرب غوارديولا تقديم أداء جيد والفوز في آخر مباراة لهم بالدوري هذا الموسم ضد وستهام على ملعب الاتحاد، يوم الأحد 19 مايو/أيار المقبل.

وعلى الرغم من أن موسم 2023-2024 لم ينته بعد، إلا أن "السيتزنز" بدأ يستعد بالفعل لنافذة الانتقالات الصيفية التي ستحمل ربما اسما مفاجئا وفق تقارير إعلامية.

وقد ذكر موقع "أونز مونديال" الفرنسي أن السيتي بقيادة غوارديولا بدأ بالفعل في إغراء المعد البدني الإيطالي لريال مدريد (أنطونيو بينتوس) بعرض "لا يقبل الجدل" على الرغم من عدم تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

أفضل معد بدني في العالم

ويعد بينتوس البالغ 61 عاما أفضل معد بدني في العالم حاليا وأحد أهم عناصر فريق ريال مدريد لسنوات عديدة حيث فاز معه بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا (2017، 2018، 2022) وصنع لنفسه سمعة رائعة أثارت اهتمام مانشستر سيتي.

وبحسب المصدر الفرنسي، فإن غوارديولا أقنع فيران سوريانو، المدير التنفيذي للسيتي، ببذل كل جهده في محاولة للتعاقد مع بينتوس، وتقديم عرض مغر لا يمكن دحضه".

وأثارت منهجية بينتوس التدريبية اهتمام أكبر الأندية في العالم. ومن بين بعض النقاط الأساسية في الإعداد البدني للإيطالي: منع الإصابات والإجهاد الزائد، وزيادة المقاومة، وتحسين عبء العمل.

وغادر ابن تورينو النادي المدريدي قبل 5 سنوات ووقع لإنتر ميلان للعمل إلى جانب مواطنه أنطونيو كونتي وفاز معه بالدوري الإيطالي عام 2021، كما وصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023 وخسره ضد مانشستر سيتي صفر-1.

وفي 4 يونيو/حزيران 2021، عاد بينتوس إلى ريال مدريد، بعد 3 أيام من إعلان النادي عودة كارلو أنشيلوتي.

وفاز الثنائي الإيطالي أنشيلوتي وبينتوس مع ريال مدريد بـ8 ألقاب المواسم الثلاثة الأخيرة: لقب الليغا مرتين (2022 و2024) وكأس الملك (2023) وكأس السوبر الإسباني مرتين (2022 و2024) ودوري أبطال أوروبا (2022) وكأس السوبر الأوروبي (2023) وكأس العالم للأندية (2023).