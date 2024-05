رغم اعتزاله.. هازارد يدر الملايين على خزينة تشلسي

رغم مغادرته ستامفورد بريدج واعتزاله كرة القدم فإن النجم البلجيكي إدين هازارد مازال يدر أموالا على خزينة تشلسي، ومن المقرر أن يحصل البلوز على حوالي 5.8 ملايين يورو.

وأوضحت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن تشلسي سيحصل على هذا المبلغ بفضل تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أنه على الرغم من أن المبلغ ليس ضخماً، فإن إدارة تشلسي سعيدة بالحصول عليه حيث تسعى لزيادة أرباحها حتى تتوافق مع قواعد الربح والاستدامة الخاصة.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد من صفوف تشلسي عام 2019 بعقد يمتد 5 مواسم. ورغم اعتزال اللاعب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن بنود تعاقده ما زالت سارية حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد عام 2019 في أغلى صفقة انتقال، لكنه عانى من كثرة الإصابات وفشل في التأقلم مع الفريق.

وكلفت صفقة هازارد الريال نحو 151 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت ضخمة تصل إلى 46 مليونا.

ورغم مشاركته المحدودة مع ريال، توج هازارد بعديد من الألقاب مع النادي الإسباني، بينها دوري أبطال أوروبا ولقبان للدوري المحلي.

