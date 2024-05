يويفا يقترح حلا وحيدا لمشاركة جيرونا بدوري أبطال أوروبا

سيتوجّب على مجموعة السيتي لكرة القدم، الشركة الأم لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تقليص حصّتها في جيرونا حتّى يُسمح للنادي الإسباني بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" الأربعاء.

وتمتلك مجموعة السيتي منذ عام 2018 نسبة 47% من أسهم جيرونا الذي خاض موسماً تاريخياً في "الليغا" وتأهّل لأوّل مرة إلى المسابقة الأوروبية العريقة، ونافس ريال مدريد البطل لفترة طويلة.

وأرسلت هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة ليويفا كتاباً الثلاثاء إلى مالكي الأسهم لإبلاغهم بتحديثات قوانين الملكية متعددة الأندية، والمتعلقة بالمشاركة في المسابقات القاريّة.

وتمنع القوانين ناديين لمالكٍ واحدٍ من المشاركة في المسابقة الأوروبية نفسها.

🚨 UEFA will allow Girona to join sister club Manchester City in the Champions League as long as City Football Group reduces its stake to below 30% from the current 47%.

(Source: Sun Sport) pic.twitter.com/2sh0HJHlue

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 15, 2024