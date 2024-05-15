رياضة|بطولات عالمية

الفيفا يعلن موعد النسخة الأولى لكأس العالم للأندية للسيدات

ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 13: A FIFA logo next to the entrance during part I of the FIFA Council Meeting 2016 at the FIFA headquarters on October 13, 2016 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images)
قرر الفيفا إقامة كأس العالم للأندية للسيدات كل 4 سنوات بمشاركة 16 فريقا (غيتي)
15/5/2024

‬قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء إن الموعد المقترح للنسخة الأولى لكأس العالم للأندية للسيدات سيكون بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026، على أن تقام البطولة التي يشارك فيها 16 فريقا كل أربع سنوات.

وكشف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مايو/أيار 2021 عن خططه لإقامة كأس العالم للأندية للسيدات ضمن مبادرة "لإحداث ثورة" في كرة القدم النسائية.

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ولم يقدم الاتحاد الدولي، الذي اجتمع مجلسه قبل انعقاد مؤتمر الفيفا في بانكوك، أي تفاصيل أخرى في هذه المرحلة.

ومن المرجح أن تسمح كأس العالم للأندية للسيدات للفرق الأوروبية الكبرى من دوري أبطال أوروبا بمواجهة أندية من الدوري الأميركي، إضافة إلى فرق من دول أقل تطورا في كرة القدم النسائية.

كما صدق الفيفا على جدول جديد يستهدف توفير المزيد من الفرص للراحة والتعافي للاعبات والطواقم الفنية.

وقال إنفانتينو "جدول المباريات الدولية للسيدات والتعديلات اللاحقة على لوائحنا تمثل علامة فارقة مهمة في تعهدنا بالارتقاء بكرة القدم النسائية للمستوى التالي من خلال تعزيز القدرة التنافسية في جميع أنحاء العالم".

كما عيّن الفيفا رسميا ماتياس جرافستروم أمينا عاما للاتحاد الدولي للعبة بعد أن تم ترشيحه مؤقتا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقال جرافستروم "كرة القدم هي شغفي الوحيد منذ طفولتي. مارستها صغيرا وعملت في كرة القدم طوال حياتي على جميع المستويات المختلفة، لذلك لا توجد كلمات للتعبير عن مشاعري. أتقبل المهمة بكل فخر وبإحساس كبير بالمسؤولية. سيكون التحدي الأكبر في مسيرتي المهنية".

المصدر : رويترز