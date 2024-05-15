الفيفا يعلن موعد النسخة الأولى لكأس العالم للأندية للسيدات

‬قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء إن الموعد المقترح للنسخة الأولى لكأس العالم للأندية للسيدات سيكون بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026، على أن تقام البطولة التي يشارك فيها 16 فريقا كل أربع سنوات.

وكشف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مايو/أيار 2021 عن خططه لإقامة كأس العالم للأندية للسيدات ضمن مبادرة "لإحداث ثورة" في كرة القدم النسائية.

ولم يقدم الاتحاد الدولي، الذي اجتمع مجلسه قبل انعقاد مؤتمر الفيفا في بانكوك، أي تفاصيل أخرى في هذه المرحلة.

🔘 الموافقة على روزنامة المباريات الدولية للسيدات 2026-2029

🔘 النسخة الأولى من كأس العالم للأندية للسيدات FIFA ستقام في أوائل عام 2026

🔘 قطر تستضيف كأس العرب FIFA أعوام 2025 و2029 و2033 جميع التحديثات الرئيسية من اجتماع مجلس FIFA اليوم في بانكوك: https://t.co/vmGXErxtI1 pic.twitter.com/8YC89dpl1p — FIFA – عربي (@fifacom_ar) May 15, 2024

ومن المرجح أن تسمح كأس العالم للأندية للسيدات للفرق الأوروبية الكبرى من دوري أبطال أوروبا بمواجهة أندية من الدوري الأميركي، إضافة إلى فرق من دول أقل تطورا في كرة القدم النسائية.

كما صدق الفيفا على جدول جديد يستهدف توفير المزيد من الفرص للراحة والتعافي للاعبات والطواقم الفنية.

وقال إنفانتينو "جدول المباريات الدولية للسيدات والتعديلات اللاحقة على لوائحنا تمثل علامة فارقة مهمة في تعهدنا بالارتقاء بكرة القدم النسائية للمستوى التالي من خلال تعزيز القدرة التنافسية في جميع أنحاء العالم".

كما عيّن الفيفا رسميا ماتياس جرافستروم أمينا عاما للاتحاد الدولي للعبة بعد أن تم ترشيحه مؤقتا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقال جرافستروم "كرة القدم هي شغفي الوحيد منذ طفولتي. مارستها صغيرا وعملت في كرة القدم طوال حياتي على جميع المستويات المختلفة، لذلك لا توجد كلمات للتعبير عن مشاعري. أتقبل المهمة بكل فخر وبإحساس كبير بالمسؤولية. سيكون التحدي الأكبر في مسيرتي المهنية".