منتخب إنجلترا يستعين بالذكاء الاصطناعي قبل يورو 2024

يستغل غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا قوة التكنولوجيا الجديدة في تحليل البيانات، بينما يحضر تشكيلته لخوض بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي تبدأ في ألمانيا الشهر المقبل.

وسيكون فريق المدرب ساوثغيت واحدا من بين المرشحين لنيل اللقب، إذ يسعى لتجاوز ما حدث في بطولة 2020 عندما خسر النهائي أمام إيطاليا.

وأبرم الاتحاد الإنجليزي شراكة مع غوغل كلاود للمساعدة في منح ساوثغيت معلومات عن تشكيلته، مع سعيه لوضع اللمسات الأخيرة على خططه.

وللحرص على ألا يفقد فرصة اكتشاف لاعبين أمثال هاري كين وفيل فودن وجود بلينغهام في المستقبل، فإن الاتحاد الإنجليزي للعبة يعمل مع غوغل كلاود لتطوير مشروع اكتشاف المواهب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويمثل نظام ملف تعريف اللاعبين أداة قوية تحت تصرف ساوثغيت الذي قاد إنجلترا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018، ويواصل السفر في أنحاء البلاد لمشاهدة اللاعبين عن كثب.

وقال ساوثغيت "نستخدم التكنولوجيا والبيانات أكثر عند اختيار اللاعبين. وتساعدنا في اتخاذ قراراتنا. من الواضح أننا نشاهد كل لاعب في كل مباراة يخوضها مع ناديه".

وأضاف "ثم نحصل على البيانات حول ذلك الأداء والذي يساعدنا على تقييم هؤلاء اللاعبين ضد منافسين معينين، وما الاتجاهات التي قد يأخذها فريقنا".

وأشار ساوثغيث إلى أن تحليل البيانات ساعده في التعرف على جوانب يمكن تطويرها في الفريق.

وقال "قد لا نسجل الكثير من الأهداف من ضربات ثابتة مثلما كان يفترض. نحن نتساءل في الواقع ‘لماذا هذا؟’ ونراجع المباريات بشكل منفرد".

وأوضح بقوله "لكن إذا جمعت بيانات أكثر من 10 أو 15 مباراة فإنك تبدأ في رؤية نمط. هل لُعبت الضربة الثابتة بصورة صحيحة؟ هل كانت تحركات اللاعبين صحيحة؟ هل كان تسديد الكرة بالرأس صحيحا؟".

As the Official Data Analytics Partner of the England Team, find out how @FA is using Google Cloud AI to find the next generation of England football stars. #GoogleCloudAI

Read the blog: https://t.co/9efsrtWB3D pic.twitter.com/jLLMkNxr3g

— Google Cloud UK & Ireland (@GoogleCloud_UKI) May 15, 2024