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استقالة مذيع حلبات ملاكمة بعد خطأ في إعلان فائزة بنزال

معلق االملاكمة دان هينسيي المصدر: Combat TV عبر اليوتيوب
معلق الملاكمة دان هينيسي (مواقع التواصل)
15/5/2024

استقال مذيع حلبات ملاكمة بعد خطأ في إعلان فائزة بنزال على لقب رابطة الملاكمة العالمية للسيدات في أستراليا مطلع الأسبوع الجاري عرضه لسيل من الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن الأميركي دان هينيسي عن طريق الخطأ أن الإنجليزية نينا هيوز هي الفائزة في نزال "وزن الديك" من رابطة الملاكمة العالمية أمام تشيرنيكا جونسون.

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ووسط ارتباك نقلته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، استدعى هينيسي الملاكمتين للعودة إلى وسط الحلبة قبل أن يعلن بشكل صحيح فوز الأسترالية جونسون.

واعتذر هينيسي في البداية على صفحته على فيسبوك قائلا إنه "شعر بخيبة أمل كبيرة" لهذا الخطأ قبل أن يعلن في منشور آخر في وقت متأخر أمس الثلاثاء أنه سيعلق على مباراة أخيرة قبل إسدال الستار على مسيرته.

وكتب "شكرا لكم جميعا على الكلمات الرقيقة. لسوء الحظ، رد الفعل العنيف في جميع أنحاء العالم لا يصدق على الإطلاق ويؤثر على صحتي العقلية والنفسية لدرجة أنني قررت الاعتزال. علاقتي ستتواصل مع جميع الأصدقاء في أنحاء العالم. شكرا لكم".

وانتقل هينيسي، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الأميركية، إلى نيوزيلندا قبل عقدين وعلق على الكثير من مباريات الملاكمة البارزة في أستراليا على مدى السنوات 18 الماضية.

المصدر : رويترز