موعد مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يسعى النصر الى إلحاق الخسارة الأولى هذا الموسم بجاره الهلال المتوج باللقب عندما يستضيفه -بعد غد الجمعة- على ملعب "الأول بارك" بالرياض في الجولة الـ32 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وحسم الهلال لقب الدوري الـ19 في تاريخه، عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة الماضية، معززا موقعه في الصدارة برصيد 89 نقطة من دون خسارة بـ29 فوزا، بينها 24 فوزا متتاليا وتعادلان، وبفارق 12 نقطة أمام النصر.

وتكتسي المباراة أهمية بالنسبة إلى الفريقين، خصوصا النصر الذي خسر 3 مرات أمام جاره وغريمه التقليدي هذا الموسم: بثلاثية نظيفة في الدور الأول من الدوري، وثنائية نظيفة في كأس موسم الرياض الودية، و1-2 في نصف نهائي الكأس السوبر المحلية.

كما أن دربي الجمعة يعد تجربة قبل أسبوعين من مواجهتهما مرة أخرى، ولكن في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك.

من جهته، يمني الهلال النفس بتكرار إنجازه موسم 2010-2011 عندما توج بطلا من دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزا و7 تعادلات).

ويخوض الفريقان المباراة في غياب 8 لاعبين من صفوفهما، أبرزهم لاعبو الهلال سالم الدوسري وحبيب الوطيان بسبب الإصابة، والمدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي بسبب الإيقاف.

وشارك الدوسري في جزء من تدريبات الهلال، لكنه لن يكون جاهزا لمباراة الجمعة، وسيتم تجهيزه لخوض دربي نهائي الكأس في 31 مايو/أيار الجاري.

في المقابل، يفقد النصر خدمات 5 لاعبين، في مقدمتهم عبد الرحمن غريب والبرازيلي أندرسون تاليسكا ومحمد مران ونواف العقيدي ووليد عبدالله.

🎬 استعـدادات نجومنـا تتواصـل 💛 pic.twitter.com/27vNFVPGuS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 14, 2024

ويتساوى الفريقان بعدد الانتصارات في الدوري برصيد 42 لكل منهما في 116 مباراة مقابل 32 تعادلا.

وعلى جانب آخر، ستشهد المباراة مواجهة بين متصدر لائحة هدافي الدوري نجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 هدفا) ومطارده المباشر مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش (26).

ويحتاج كل من رونالدو وميتروفيتش إلى تسجيل هدفين لتحطيم رقمين قياسيين، الأول في عدد الأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري والذي حققه مهاجم الاتحاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله (34 هدفا) موسم 2018-2018 عندما كان يدافع عن ألوان النصر، والثاني في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم في صفوف الهلال والذي حققه الفرنسي بافيتيمبي غوميس موسم 2019-2020.

موعد دربي النصر والهلال والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساء بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.

وتنقل قنوات الرياضية السعودية المباراة عبر قناتها "SSC HD"، كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة لحظة بلحظة من خلال موقع الجزيرة نت.