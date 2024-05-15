شاهد.. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على توتنهام وانتزاع صدارة البريميرليغ

سجل إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، هدفين في شباك توتنهام ليقود فريقه لفوز ثمين خارج أرضه بهدفين نظيفين -الثلاثاء- في مباراة مؤجلة من الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة الـ51 وأضاف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده إلى 27 هدفا في صدارة هدافي المسابقة.

كما أعاد هذا الفوز الثمين مانشستر سيتي إلى صدارة الترتيب برصيد 88 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن أرسنال قبل انطلاق منافسات الجولة 38 والأخيرة يوم الأحد المقبل.

وسيخوض مانشستر سيتي المباراة الأخيرة على ملعبه أمام ويستهام حيث يكفيه الفوز لضمان التتويج باللقب للموسم الرابع على التوالي، أما أرسنال سيلعب ضد ضيفه إيفرتون ولا بديل أمامه سوى الفوز وانتظار أي تعثر لحامل اللقب بالتعادل أو الخسارة.