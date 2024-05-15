الريال يستعد لنهائي أبطال أوروبا بخماسية في مرمى ألافيس
أكرم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم وفادة ألافيس بخماسية نظيفة -بينها ثنائية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور- الثلاثاء في المرحلة الـ36.
وهذا الفوز هو التاسع تواليا لـ"لوس بلانكوس"، علما بأنه حسم لقب "الليغا" في 4 مايو/أيار الحالي (المرحلة الـ34)، قبل أن يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ الألماني (فاز 4-3 بإجمالي المباراتين) لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي.
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⚽️🔥 بيلينغهام يفتتح التسجيل للنادي الملكي بطريقة مميزة#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_الافيْس #LaLiga pic.twitter.com/y91sNMaMgR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2024
وافتتح هداف ريال مدريد جود بيلينغهام التسجيل بعد مرور 10 دقائق رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم في الدوري المحلي، متخلفا بفارق هدف واحد عن مهاجم جيرونا الأوكراني أرتيم دوفبيك.
🔥⚽️ فالفيردي يعزز تقدم ريال مدريد بعد هدف رائع#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_الافيْس #LaLiga pic.twitter.com/AwSjm5z5lp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2024
وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني بتمريرة من الفرنسي إدوار كامافينغا ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (27)، قبل أن يعزز الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي تقدم فريقه بالثالث إثر تمريرة من بيلينغهام، ليسدد الكرة في سقف الشباك (45+1).
🎯🧐 أيهما أجمل، تمريرة بيلينغهام أم تمريرة كامافينغا؟#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_الافيْس #LaLiga pic.twitter.com/TAeEDkmkrn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2024
وأضاف ريال هدفين في الشوط الثاني عبر فينيسيوس (70) بتمريرة من بيلينغهام أيضا، قبل أن يختتم الجناح التركي الشاب أردا غولر (19 عاما) مهرجان الأهداف (81)، مسجلا رابع أهدافه في 11 مباراة خاضها، علما بأنه غاب لأشهر عدة بداعي الإصابة.
🔥🔥 ما هذا يا فينيسيوس؟!
فينيسيوس يُسجل الهدف الرابع للميرينغي#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_الافيْس #LaLiga pic.twitter.com/S1lOxnv82Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2024
وفي مباراة ثانية تعادل أساسونا مع مايوركا 1-1.