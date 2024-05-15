الريال يستعد لنهائي أبطال أوروبا بخماسية في مرمى ألافيس

أكرم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم وفادة ألافيس بخماسية نظيفة -بينها ثنائية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور- الثلاثاء في المرحلة الـ36.

وهذا الفوز هو التاسع تواليا لـ"لوس بلانكوس"، علما بأنه حسم لقب "الليغا" في 4 مايو/أيار الحالي (المرحلة الـ34)، قبل أن يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ الألماني (فاز 4-3 بإجمالي المباراتين) لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي.

وافتتح هداف ريال مدريد جود بيلينغهام التسجيل بعد مرور 10 دقائق رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم في الدوري المحلي، متخلفا بفارق هدف واحد عن مهاجم جيرونا الأوكراني أرتيم دوفبيك.

وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني بتمريرة من الفرنسي إدوار كامافينغا ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (27)، قبل أن يعزز الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي تقدم فريقه بالثالث إثر تمريرة من بيلينغهام، ليسدد الكرة في سقف الشباك (45+1).

وأضاف ريال هدفين في الشوط الثاني عبر فينيسيوس (70) بتمريرة من بيلينغهام أيضا، قبل أن يختتم الجناح التركي الشاب أردا غولر (19 عاما) مهرجان الأهداف (81)، مسجلا رابع أهدافه في 11 مباراة خاضها، علما بأنه غاب لأشهر عدة بداعي الإصابة.

وفي مباراة ثانية تعادل أساسونا مع مايوركا 1-1.