بالفيديو.. الأرجنتيني مارتينيز أول حارس في تاريخ البريميرليغ يسجل 3 أهداف عكسية بمرماه

أخطأ الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في التقدير عندما حاول التصدي لكرة سهلة من عرضية أرسلها لاعب ليفربول على مرمى أستون فيلا، لتدخل هدفا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الاثنين في ختام الجولة الـ37 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الخطأ أصبح مارتينيز مسجلا 3 أهداف عكسية في مرماه خلال مسيرته في البريميرليغ.

وذكرت شبكة "سكواكا" لإحصاءات كرة القدم عبر حسابها على منصة "إكس" أن الأرجنتيني هو أول حارس مرمى في تاريخ المسابقة يسجل 3 أهداف بالخطأ في مرماه بالبريميرليغ.

وتسبب خطأ الحارس صاحب (31 عاما)، بتأخر فريقه في النتيجة مبكرا في مباراته المهمة أمام ضيفه ليفربول، حيث يسعى أستون فيلا لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت المباراة مثيرة بين الفريقين، حيث استطاع أستون فيلا إدراك التعادل بعد هدف مارتينيز العكسي، إلا أن ليفربول عاد للتقدم في النتيجة 3-1 حتى الدقيقة 85، عندما قلص البديل جون دوران النتيجة، ثم سجل التعادل أيضا في الدقيقة 88، لتنتهي المواجهة بالتعادل 3-3.

ورغم خطئه أمس، فإن مارتينيز أنقذ مرماه في مواقف كثيرة هذا الموسم خاصة أمام الفرق الكبيرة، وخرج بشباك نظيفة أمام مانشستر سيتي وأرسنال وغيرها من المواجهات، كما ساهم بشكل واضح في وُجود أستون فيلا ضمن المراكز الأولى المؤهلة لتشامبيونزليغ.

ويوجَد أستون فيلا حاليا في المركز الرابع في ترتيب البريميرليغ، وإذا استطاع الفوز في آخر مباراة له الأسبوع المقبل أمام كريستال بالاس سيضمن الوُجود في دوري الأبطال بغض النظر عن نتائج الآخرين.

