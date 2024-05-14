برشلونة يستعيد الوصافة بفوز صعب على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

استعاد برشلونة المركز الثاني بفوزه على ضيفه ريال سوسيداد 2-صفر الاثنين في ختام المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الكتالوني بفوزه إلى مهاجميه الأمين جمال والبرازيلي رافينيا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين الـ40 والـ90+3 من ركلة جزاء تواليا.

واستفاد برشلونة من تعثر جاره جيرونا، مفاجأة الموسم، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وكان برشلونة تخلى عن المركز الثاني لصالح جيرونا عندما خسر أمامه 2-4 في المرحلة الماضية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة معززا حظوظه في خوض الكأس السوبر الموسم المقبل والتي تشهد مشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما، حيث بات يتفوق بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.

ويحل برشلونة ضيفا على ألميريا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية الخميس، ويستضيف رايو فايكانو الـ16 الأحد المقبل، قبل أن ينهي الموسم في ضيافة إشبيلية الـ12.

في المقابل، يلتقي جيرونا مع ضيفه فياريال التاسع الثلاثاء، ويحل ضيفا على فالنسيا الثامن، قبل أن يختم الموسم باستضافة غرناطة ثاني الهابطين.

في المقابل، تمثل الهزيمة انتكاسة لطموحات ريال سوسيداد في خوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وتجمد رصيد ريال سوسيداد صاحب المركز السابع المؤهل إلى مسابقة "كونفرنس ليغ"، عند 54 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.