8 فرق لم تتعرض للخسارة في تاريخ دوريات كرة القدم العالمية

بعد تأكد تتويجه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، يسعى فريق باير ليفركوزن لإنجاز فريد آخر بإنهاء الموسم من دون أي هزيمة لينضم إلى 8 فرق فقط حققت هذا الإنجاز المتميز في تاريخ كرة القدم.

ولعب ليفركوزن حتى الآن 33 مباراة، فاز في 27 مباراة منها، وتعادل في 7 مباريات، ليصل رصيده إلى 87 نقطة متربعا على صدارة البوندسليغا بفارق كبير عن بايرن ميونخ الثاني برصيد 72 نقطة.

وفي ما يلي 8 فرق لم تتعرض لأي هزيمة خلال الموسم في الدوريات العالمية:

رينجرز- الدوري الأسكتلندي الممتاز موسم 2020-2021، (فاز في 32 مباراة وتعادل في 6 من مجموع 38 مباراة).

سلتيك- الدوري الأسكتلندي الممتاز موسم 2016-2017، (فاز في 34 مباراة وتعادل في 4 من مجموع 38 مباراة).

يوفنتوس- الدوري الإيطالي موسم 2011-2012، (فاز في 23 مباراة وتعادل في 15 من مجموع 38 مباراة).

أرسنال- الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2003-2004، (فاز في 26 مباراة وتعادل في 12 من مجموع 38 مباراة).

🎥 | في مثل هذا اليوم عام ٢٠٠٤ 📆 هكذا ختم آرسنال موسم اللاهزيمة 🏆 وحصل على الدوري الذهبي ✅ في اخر جولة موسم ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ليؤكد انه الفريق الذي لا يُقهر في موسم كامل 👏🏻 قلب الطاولة على ليستر 🔥 pic.twitter.com/8uIOMAEO1H — EPL World (@EPLworld) May 15, 2020

ميلان- الدوري الإيطالي موسم 1991-1992، (فاز في 22 مباراة وتعادل في 12 من مجموع 34 مباراة).

بيروجيا- الدوري الإيطالي موسم 1987-1989، (فاز في 11 مباراة وتعادل في 19 من مجموع 30 مباراة).

ريال مدريد- الدوري الإسباني موسم 1931-1932.

بريستون نورث إند- الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1888-1889، (فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 من مجموع 22 مباراة).