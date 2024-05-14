3 لاعبين من ريال مدريد.. المرشحون الأقرب للظفر بالكرة الذهبية

تصل رحلة موسم 2023-2024 إلى محطتها الأخيرة بعد أن تعرفت الجماهير على أبطال الدوريات الكبرى عدا الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يكشف عن بطله الأحد المقبل.

ويتنافس أرسنال ومانشستر سيتي حتى المباراة الأخيرة للظفر بلقب البريمرليغ.

أما أبطال الدوريات الكبرى، فهم:

الدوري الإيطالي: إنتر ميلان

إنتر ميلان الدوري الإسباني: ريال مدريد

ريال مدريد الدوري الألماني: باير ليفركوزن

باير ليفركوزن الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان

وتتبقى 3 نهائيات المسابقات الأوروبية والتي قد تساهم في رفع حظوظ اللاعبين المرشحين لنيل الكرة الذهبية:

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد x دورتموند (1 يونيو/حزيران المقبل)

ريال مدريد x دورتموند (1 يونيو/حزيران المقبل) الدوري الأوروبي: باير ليفركوزون x أتالانتا (22 مايو/أيار الجاري)

باير ليفركوزون x أتالانتا (22 مايو/أيار الجاري) دوري المؤتمر الأوروبي: أولمبياكوس x فيورنتينا (29 مايو/أيار الجاري)

وبما أن دوري الأبطال هو المسابقة القارية الأم، ووجود "الملكي" (صاحب الرقم القياسي في الفوز بها بـ14 لقبا) في النهائي يعني أن لاعبيه يستحوذون على حصة الأسد في قائمة المرشحين الأقرب للتويج بالجائزة المرموقة.

وبحسب صحيفة "سكور 90″، فهؤلاء لديهم النسب الأعلى لاحتمالية الظفر بالكرة الذهبية:

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 35%

35% الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد): 17%

17% الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 10%

10% الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 10%

10% الألماني توني كروس (ريال مدريد): 5%

وقد تتغير هذه النسب، لأن كرة القدم لن تتوقف في الصيف، لأن مسابقتي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا وكوبا أميركا في الولايات المتحدة ستبقيان الحماس الكروي عاليا لدى جماهير الساحرة المستديرة.