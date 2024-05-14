وجهة مبابي المستقبلية ومدة عقده وراتبه السنوي

أكّد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، الثلاثاء الماضي، لصحيفة أرجنتينية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد لمدة 5 مواسم.

وأعلن قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جيرمان، الجمعة الماضي، رسميا رحيله عن نادي العاصمة والدوري الفرنسي، بعد انتهاء الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته.

قال تيباس، في مقابلة نشرتها يومية "أولي" الأرجنتينية، إن مبابي "سيأتي العام المقبل إلى مدريد".

وأوضح تيباس أن الفريق الملكي والدولي الفرنسي توصّلا لاتفاق ينضم فيه هداف مونديال 2022 للفريق بعقد يمتد حتى 2029.

وأضاف أن مبابي "أحد أفضل اللاعبين في العالم. لكن حسنا، هناك (البرازيلي) فينيسيوس و(الإنجليزي) بيلينيغهام، ستكون لمدريد تشكيلة قوية".

وبعد ضمانه استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه برشلونة للمرة الـ36 في تاريخه، يخوض ريال نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في لندن، باحثا عن تعزيز رقمه القياسي الحالي (14 لقبا).

بدوره، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين، عدة نقاط عن انتقال مبابي إلى الميرينغي:

ريال مدريد سيعلن عن ضم مبابي الشهر المقبل.

الراتب لن يؤثر على ميزانية الفريق، وسيكون قريبا من راتب فينيسيوس جونيور وبيلينغهام (يقال 21 مليون يورو سنويا).

مبابي رفض عرضا فلكيا من الدوري السعودي.

وكان مبابي قد قال، خلال استلام جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الخامسة تواليا، إن "كل شيء بوقته، وأنا أكدت رحيلي عن سان جيرمان، والباقي، فإنه ليس الوقت المناسب للحديث عنه، عندما يأتي وقته سأكشف كل شيء".

علاقة عائلية تربط النجم الفرنسي كليان مبابي بالمغربي أشرف حكيمي.

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وختم أن "الفصل الجديد في مسيرتي مثير جدا، سأكتشف أمورا جديدة، وهذا ما يجعلني سعيدا جدا.. والدي كان يريد مني كتابة التاريخ في الدوري الفرنسي قبل رحيلي، كانت رحلة طويلة وأنا سعيد جدا لأنني خضتها".

وسجل مبابي (25 عاما) 44 هدفا حتى الآن هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري، حيث يتصدر لائحة الهدافين بفارق 8 أهداف عن مهاجم ليل الدولي الكندي جوناثان ديفيد.