مدرب منتخب مصر يستدعي محمد صلاح ضمن المحترفين ويبدي حالة من القلق

قال حسام حسن مدرب منتخب مصر إنه سيستدعي كل المحترفين ضمن تشكيلة المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وعلى رأسهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي السابع والعاشر من يونيو/حزيران القادم ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وتضم المجموعة الأولى مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي وسيراليون. ويتصدر المنتخب المصري المجموعة حاليا بـ6 نقاط بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

وكشف حسن عن صعوبة ضم عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت مؤكدا خضوعه لجراحة عاجلة في يده مع نهاية مباريات الفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأضاف حسن في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين "سوف أضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بسبب خبرته الكبيرة، برفقة مصطفى شوبير الذي يقدم مستويات قوية".

وأبدى حسن حالة من القلق، بسبب قصر فترة التحضير قبل مواجهة بوركينا فاسو.

وقال حسن "نتائج المنتخب في الفترة الماضية كانت غير مرضية"، موضحا أن خروج مصر من بطولة الأمم الأفريقية الماضية دون تحقيق فوز وحيد لا يليق باسم مصر.