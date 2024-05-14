لكمة في الوجه تقتل ملاكما بريطانيا في أول نزال احترافي له

توفي البريطاني شريف لاوال ملاكم وزن المتوسط إثر سقوطه على الحلبة، بعد تعرضه للكمة قوية في الوجه خلال أول نزال احترافي له، الأحد الماضي.

ووقع الحادث خلال نزال لاوال الأول على المستوى الاحترافي أمام غريمه البرتغالي مالام فاريلا، الذي أقيم على حلبة مركز هارو الرياضي في ضواحي لندن، وفقا لشركة "وارين بوكسينغ مانجمنت" المروجة للملاكمة وصاحبة التنظيم.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" العالمية أن لاوال (29 عاما) أصيب بلكمة قوية في صدغه -في الجولة الرابعة من 6 جولات- أسقطته على الأرض من دون حراك.

وأصدرت الشركة المنظمة بيانا رسميا قالت فيه "للأسف، انهار شريف خلال نزاله، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها المسعفون، فإنه تم إعلان وفاته لاحقا".

وكان النزال هو الأول حسب برنامج المنافسات فقررت الشركة إلغاء باقي نزالات اليوم.

وأصدر مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني، أمس الاثنين، بيانا عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أعرب فيه عن تعازيه لعائلة الملاكم.

حلبات الملاكمة والحوادث المفجعة

وتشهد حلبات الملاكمة مثل هذه الحوادث المفجعة بشكل دائم، إذ توفي الملاكم الفلبيني كينيث إيغانو عن عمر يناهز 22 عامًا متأثرًا بإصابته البالغة بعد فوزه على منافسه جيسون فاكولارين العام الماضي.

ورغم فوز إيغانو بالنزال، فقد سقط متأثرًا باللكمات التي تلقاها في رأسه خلال اللقاء، وأكدت التقارير الصحفية إصابته، بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة.

وأظهرت المقاطع المصورة للمباراة الحماس الشديد الذي أحاط بها، حيث تبادل الثنائي لكمات قوية خلال المباراة، التي استمرت لـ8 جولات.