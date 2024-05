وكيل أعماله يضع حدا لشائعات رحيله.. ليفاندوفسكي باقٍ في الكامب نو

وضع بيني زاهافي، وكيل أعمال هدّاف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حدا لشائعات رحيله عن كامب نو بإعلان بقائه في برشلونة عاما آخر، رغم الأعباء المالية التي ترهق النادي الكتالوني، الذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة.

وقال زاهافي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "إن برشلونة ليس لديه أي نية للسماح له بالرحيل هذا الصيف. راتبه المرتفع ليس مشكلة، ولا توجد خطط لبيعه لتمويل التعاقدات مع لاعبين آخرين".

وعندما سُئل عن اللقاء المزعوم مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو لتحديد مصيره، علّق بالقول "إنها أخبار كاذبة وهراء".

🚨| JUST IN: Pini Zahavi will meet with Deco and Laporta next week to discuss Robert Lewandowski's future. Xavi is OPEN to the idea of selling Lewy, as he believes it will allow the club to sign other players. Barça won't force Lewy to leave in any case. [@ferrancorreas] #fcblive pic.twitter.com/99pw694awQ

— BarçaTimes (@BarcaTimes) May 11, 2024