وكيل أعماله يضع حدا لشائعات رحيله.. ليفاندوفسكي باقٍ في الكامب نو

وضع بيني زاهافي، وكيل أعمال هدّاف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حدا لشائعات رحيله عن كامب نو بإعلان بقائه في برشلونة عاما آخر، رغم الأعباء المالية التي ترهق النادي الكتالوني، الذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة.

وقال زاهافي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "إن برشلونة ليس لديه أي نية للسماح له بالرحيل هذا الصيف. راتبه المرتفع ليس مشكلة، ولا توجد خطط لبيعه لتمويل التعاقدات مع لاعبين آخرين".

وعندما سُئل عن اللقاء المزعوم مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو لتحديد مصيره، علّق بالقول "إنها أخبار كاذبة وهراء".

🚨| JUST IN: Pini Zahavi will meet with Deco and Laporta next week to discuss Robert Lewandowski's future. Xavi is OPEN to the idea of selling Lewy, as he believes it will allow the club to sign other players. Barça won't force Lewy to leave in any case. [@ferrancorreas] #fcblive pic.twitter.com/99pw694awQ — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 11, 2024

وأوضح زاهافي أن ليفاندوفسكي ليس لديه أي اهتمام بالانتقال إلى السعودية قائلا "إنه يريد مواصلة اللعب في كتالونيا لمدة عام آخر، فلديه عقد مدته 4 سنوات، ويعتمد العام الأخير على أدائه في موسم 2024-2025، وهناك بند يسمح بإنهاء العقد".

وكانت تقارير كشفت عن أن ديكو سيجتمع مع بيني زاهافي من أجل دراسة خفض راتب ليفاندوفسكي أو رحيله.

وأشارت إلى أن برشلونة منزعج من راتب المهاجم الذي سيرتفع في الموسم المقبل إلى أكثر من 30 مليون يورو.

وأوضحت أن ليفاندوفسكي وافق على تقاضي 20 مليون يورو فقط في موسمه الأول لمساعدة برشلونة على حسم الصفقة، لكن راتبه ارتفع هذا الموسم.

🚨🔵🔴 Robert Lewandowski’s agent Pini Zahavi on reports about Barça exit: “It’s nonsense, fake news”. “Lewandowski is 100% staying at Barça next season”, told @wlodar85 on @Meczykipl. pic.twitter.com/n5WbvVHubG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024

أعباء مالية

ويواجه نادي برشلونة أعباء مالية، إذا نجح مهاجمه البولندي في إحراز أهداف جديدة خلال الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "فوتبول إسبانيا"، فإن ليفاندوفسكي أمامه 4 مباريات مهمة رفقة برشلونة هذا الموسم، ويستطيع خلالها زيادة رصيده التهديفي.

وقالت "إذا نجح ليفا في إحراز هدفين آخرين هذا الموسم، فإنه سيكلف خزينة برشلونة 1.25 مليون يورو".

وأوضحت أن "هذا ما ينص عليه عقد انتقال ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة في صيف 2022".

وذكرت الشبكة أن برشلونة دفع أموالا لبايرن ميونخ في الموسم الماضي بسبب أحد بنود التعاقد مع اللاعب.

ويمتلك ليفاندوفسكي 24 هدفا مع برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم، وينص البند على منح بايرن الأموال إذا زار ليفا الشباك أكثر من 25 مرة.