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وكيل أعماله يضع حدا لشائعات رحيله.. ليفاندوفسكي باقٍ في الكامب نو

ليفاندوفسكي سجل 24 هدفا مع برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم (غيتي)
13/5/2024

وضع بيني زاهافي، وكيل أعمال هدّاف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حدا لشائعات رحيله عن كامب نو بإعلان بقائه في برشلونة عاما آخر، رغم الأعباء المالية التي ترهق النادي الكتالوني، الذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة.

وقال زاهافي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "إن برشلونة ليس لديه أي نية للسماح له بالرحيل هذا الصيف. راتبه المرتفع ليس مشكلة، ولا توجد خطط لبيعه لتمويل التعاقدات مع لاعبين آخرين".

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وعندما سُئل عن اللقاء المزعوم مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو لتحديد مصيره، علّق بالقول "إنها أخبار كاذبة وهراء".

وأوضح زاهافي أن ليفاندوفسكي ليس لديه أي اهتمام بالانتقال إلى السعودية قائلا "إنه يريد مواصلة اللعب في كتالونيا لمدة عام آخر، فلديه عقد مدته 4 سنوات، ويعتمد العام الأخير على أدائه في موسم 2024-2025، وهناك بند يسمح بإنهاء العقد".

وكانت تقارير كشفت عن أن ديكو سيجتمع مع بيني زاهافي من أجل دراسة خفض راتب ليفاندوفسكي أو رحيله.

وأشارت إلى أن برشلونة منزعج من راتب المهاجم الذي سيرتفع في الموسم المقبل إلى أكثر من 30 مليون يورو.

وأوضحت أن ليفاندوفسكي وافق على تقاضي 20 مليون يورو فقط في موسمه الأول لمساعدة برشلونة على حسم الصفقة، لكن راتبه ارتفع هذا الموسم.

أعباء مالية

ويواجه نادي برشلونة أعباء مالية، إذا نجح مهاجمه البولندي في إحراز أهداف جديدة خلال الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "فوتبول إسبانيا"، فإن ليفاندوفسكي أمامه 4 مباريات مهمة رفقة برشلونة هذا الموسم، ويستطيع خلالها زيادة رصيده التهديفي.

وقالت "إذا نجح ليفا في إحراز هدفين آخرين هذا الموسم، فإنه سيكلف خزينة برشلونة 1.25 مليون يورو".

وأوضحت أن "هذا ما ينص عليه عقد انتقال ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة في صيف 2022".

وذكرت الشبكة أن برشلونة دفع أموالا لبايرن ميونخ في الموسم الماضي بسبب أحد بنود التعاقد مع اللاعب.

ويمتلك ليفاندوفسكي 24 هدفا مع برشلونة في مختلف البطولات هذا الموسم، وينص البند على منح بايرن الأموال إذا زار ليفا الشباك أكثر من 25 مرة.

المصدر : الصحافة الإسبانية