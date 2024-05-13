شاهد.. تأهل الدحيل والسد إلى نصف نهائي كأس أمير قطر

سجل مايكل أولونغا هدفين وأفسد فرحة يوسف المساكني بثنائيته، إذ تغلب الدحيل 3-2 على العربي حامل اللقب -الاثنين- في افتتاح منافسات دور الثمانية من كأس أمير قطر لكرة القدم، ليتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي.

ويلتقي الدحيل في الدور قبل النهائي مع السد الذي تأهل بفوزه 1-صفر على الوكرة.

وأدرك الدحيل التعادل مرتين خلال المباراة بعد تقدم العربي في المرتين عن طريق يوسف المساكني، ثم تقدم الدحيل في الشوط الثاني وحافظ على شباكه بعدها لينتزع بطاقة التأهل.

وافتتح العربي التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة عندما انطلق المساكني وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وتوقف اللعب لدقائق، إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو المساعد للتأكد من صحة الهدف بسبب ارتطام الكرة بذراع المساكني قبل تسديدها في الشباك، وقبل مراجعة اللقطة وإعلان صحة الهدف، منح الحكم إنذارا لكريستوف جالتييه مدرب الدحيل بسبب اعتراضه.

وأدرك الدحيل التعادل في الدقيقة الثامنة عندما تلقى أولونغا عرضية ووجه الكرة بضربة رأس إلى داخل الشباك.

وتقدم العربي مجددا في الدقيقة العاشرة بالهدف الثاني للمساكني الذي انطلق في هجمة مرتدة وسدد كرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك رغم محاولة الحارس التصدي لها فوق خط المرمى.

وتعادل الدحيل في الدقيقة 25 عندما استغل فيليب كوتينيو كرة تصدى لها الدفاع ولم يشتتها بالشكل المطلوب، ليسكنها الشباك معلنا تعادل الدحيل 2-2.

وتقدم الدحيل في الدقيقة 59، عندما تلقى أولونغا عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة مباشرة إلى داخل الشباك مستغلا غياب الرقابة عنه، وحافظ الفريق بعدها على تقدمه لينهي المباراة فائزا 3-2 ويتأهل إلى الدور قبل النهائي.

بونجاح يقود السد لنصف النهائي

وحجز السد المقعد الثاني في الدور قبل النهائي إثر فوزه على الوكرة بهدف وحيد سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 20.

وكاد أكرم عفيف أن يتقدم للسد في الدقيقة 17 عندما تلقى طولية وانطلق ثم سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بالعارضة من أعلى.

وافتتح بونجاح التسجيل للسد في الدقيقة 20 عندما أفلت من الرقابة الدفاعية داخل منطقة الجزاء وتلقى تمريرة ثم سدد الكرة بمهارة داخل الشباك.

وكاد بونجاح أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 31 لكن محمد البكري حارس الوكرة تصدى للكرة ببراعة.

وتألق مشعل برشم حارس مرمى السد بشكل كبير في الدقيقة 55 إذ تصدى لكرة مباغتة قوية من عمر صلاح كادت أن تسفر عن التعادل.

وأنقذ برشم شباك السد من هدف محقق مجددا في الدقيقة 89 إذ تصدى ببراعة لكرة خطيرة من جيلسون دالا.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع للمباراة، تلقى بونجاح عرضية وأسكن الكرة برأسه في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد، بداعي ارتكاب بونجاح خطأ قبل هز الشباك لتنتهي المباراة بفوز السد 1-صفر.