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21 رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز يبقى عصيا على التحطيم

فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الممتاز في موسم 2011-2012 بفارق هدف واحد عن مانشستر يونايتد (غيتي)
13/5/2024

عزز الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي تأسس منذ أكثر من 30 عاما، موقعه كأعظم دوري محلي في العالم، بفضل المستويات الكبيرة لأندية النخبة والتنافس الكبير الذي يطبع مواجهات الفرق، لكن البريميرليغ شهد أيضا تحقيق أرقام قياسية من طرف اللاعبين والأندية على حد سواء ستظل عصية على التحطيم لوقت طويل.

فقد شهد الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إطلاقه في 1992 تسجيل أرقام لن يكن من السهل تحطيمها وقد تصمد لسنوات طويلة.

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فقد سجل النرويجي إيرلينغ هالاند 3 ثلاثيات (هاتريك) في 8 مباريات، (كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد)، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله مايكل أوين في 48 مباراة.

أما أرسنال فلم يذق طعم الهزيمة في 49 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة بدون هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدوره يمتلك حارس توتنهام السابق الأميركي براد فريدل قما قياسيا بحوزته، حيث خاض 310 مباريات متتالية خلال 8 مواسم في البريميرليغ.

فيما يلي 21 رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يستعصي تحطيمها:

1- النرويجي إرلينغ هالاند: في موسم 2022 سجل الإعصار النرويجي 3 هاتريك في 8 مباريات أمام كل من كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد.

2- الأوروغواياني داروين نونيز: خلال الفوز 4-1 على تشلسي على أرضه، في يناير/كانون الثاني 2024 كان بإمكان الريدز تسجيل المزيد من الأهداف، غير أن كرات مهاجمهم الأوروغواياني ارتطمت بالعارضة مرتين والقائم مرتين أيضا.

3- أرسنال: من مايو/أيار 2003 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004، خاض الغانرز 49 مباراة دون هزيمة.

4- الحارس الأميركي براد فريدل: (310 مباريات) استغرق فريدل 8 مواسم كاملة عبر فترات مع بلاكبيرن روفرز وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، ليحقق هذا العدد من المباريات المتتالية في الفترة من 14 أغسطس/آب 2004 إلى 29 سبتمبر/أيلول 2012.

5- ديربي كاونتي: حقق أقل عدد من النقاط في موسم واحد (11 نقطة في موسم 2007-2008).

6- سندرلاند: تعرض لأكبر عدد من الهزائم المتتالية (20 هزيمة من 2003 إلى 2005).

7- الحارس الإنجليزي جون بوريدج: هو أكبر لاعب سنا بقي يمارس اللعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي ضد كوينز بارك رينجرز في 14 مايو/أيار 1995 وعمره 43 عاما و162 يوما.

8- مانشستر سيتي: تعادل السيتي مع مانشستر يونايتد في عدد النقاط في نهاية الموسم، لكنه فاز بلقب الدوري الممتاز في موسم 2011-2012 بفارق هدف واحد أحرزه سيرجيو أغويرو في مرمى كوينز بارك رينجرز.

9- الأيرلندي شين لونغ (أسرع هدف): خلال 7 ثوانٍ من انطلاق المباراة نجح لونغ في هز الشباك لصالح ساوثهامبتون ضد واتفورد في 23 أبريل/نيسان 2019.

10- مانشستر يونايتد: فاز بلقب الدوري في موسم 1996-1997 بأقل عدد من النقاط في تاريخ المنافسة (75 نقطة).

11- تشلسي: سجل البلوز أطول سلسلة مباريات دون هزيمة على أرضهم منذ إطلاق البطولة في 1992، حيث لم يتذوقوا طعم الخسارة في 86 مباراة من 20 مارس/آذار 2004 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

12- ويمبلدون ضد إيفرتون: شهدت المباراة، التي جرت في 26 يناير/كانون الثاني عام 1993 بين ويمبلدون وإيفرتون، أقل حضور جماهيري على الإطلاق في تاريخ البريميريلغ (3 آلاف و39 مشجعا).

13- السنغالي ساديو ماني: (أسرع هاتريك) في دقيقتين و56 ثانية تمكن اللاعب السنغالي من تسجيل 3 أهداف لفريقه ساوثهامبتون ضد أستون فيلا، في 16 مايو/أيار 2015.

14- الحارس الهولندي إدوين فان دير سار: (أطول فترة دون استقبال أهداف)، حيث خاض الهولندي 1113 دقيقة مع مانشستر يونايتد دون أن تهتز شباكه، من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 إلى 18 فبراير/شباط 2009.

15- الويلزي رايان غيغز: لم يتوقف غيغز عن تسجيل الأهداف لصالح مانشستر يونايتد خلال 21 موسما متتاليا في الدوري الممتاز، بداية من موسم 1992-1993 حتى موسم 2012-2013.

16- الإنجليزي جيرمين ديفو: (أكبر عدد من الأهداف للاعب في الشوط الأول)، فقد تمكن ديفو من إحراز 5 أهدف في الشوط الثاني لتوتنهام هوتسبر ضد ويغان أثليتيك، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، ليفوز توتنهام بالمباراة بنتيجة 9-1.

17- المدرب الفرنسي أرسين فينغر (أطول فترة تدريب لفريق): بقي الفرنسي يشرف على أرسنال طيلة 21 عاما من 1 أكتوبر/تشرين الأول 1996 إلى 13 مايو/أيار 2018.

18- السنغالي ساديو ماني: يمتلك السنغالي رقما قياسيا كأكثر اللاعبين تسجيلا ضد فريق واحد، حيث هز شباك كريستال بالاس في 9 مواجهات متتالية.

19- تشلسي: حقق الرقم القياسي من حيث أقل الفرق تلقيا للأهداف في موسم واحد برصيد 15 هدفا.

20- الدانماركي نيكلاس بندتنر (أسرع هدف من لاعب بديل): نجح بندتنر في تسجيل هدف الفوز للغانرز بعد 6 ثوانٍ فقط من دخوله بديلا في مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2007.

21- شيفيلد يونايتد: يعتبر الفريق الذي استقبلت شباكه أكبر عدد من الأهداف (101) في الموسم الحالي 2023-2024.

المصدر : الصحافة البريطانية