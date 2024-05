21 رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز يبقى عصيا على التحطيم

عزز الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي تأسس منذ أكثر من 30 عاما، موقعه كأعظم دوري محلي في العالم، بفضل المستويات الكبيرة لأندية النخبة والتنافس الكبير الذي يطبع مواجهات الفرق، لكن البريميرليغ شهد أيضا تحقيق أرقام قياسية من طرف اللاعبين والأندية على حد سواء ستظل عصية على التحطيم لوقت طويل.

فقد شهد الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إطلاقه في 1992 تسجيل أرقام لن يكن من السهل تحطيمها وقد تصمد لسنوات طويلة.

فقد سجل النرويجي إيرلينغ هالاند 3 ثلاثيات (هاتريك) في 8 مباريات، (كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد)، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله مايكل أوين في 48 مباراة.

أما أرسنال فلم يذق طعم الهزيمة في 49 مباراة متتالية، وهي أطول سلسلة بدون هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدوره يمتلك حارس توتنهام السابق الأميركي براد فريدل قما قياسيا بحوزته، حيث خاض 310 مباريات متتالية خلال 8 مواسم في البريميرليغ.

فيما يلي 21 رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يستعصي تحطيمها:

1- النرويجي إرلينغ هالاند: في موسم 2022 سجل الإعصار النرويجي 3 هاتريك في 8 مباريات أمام كل من كريستال بالاس ونوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد.

The first of @ErlingHaaland's four #PL hat-tricks this season came against Crystal Palace at Etihad Stadium 🎩 pic.twitter.com/Xxc6mG1vFB — Premier League (@premierleague) March 31, 2023

2- الأوروغواياني داروين نونيز: خلال الفوز 4-1 على تشلسي على أرضه، في يناير/كانون الثاني 2024 كان بإمكان الريدز تسجيل المزيد من الأهداف، غير أن كرات مهاجمهم الأوروغواياني ارتطمت بالعارضة مرتين والقائم مرتين أيضا.

10 goals and 5 assists for Darwin in 2024 🫶🇺🇾 pic.twitter.com/0SLnZxEktK — Liverpool FC (@LFC) April 4, 2024

3- أرسنال: من مايو/أيار 2003 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004، خاض الغانرز 49 مباراة دون هزيمة.

Arsenal Invincibles 2003/04 Played – 38

Wins – 26

Draws – 12

Loss – Error 404 Undoubtedly the best team ever to grace the Premier League. The Record – Tried by Many & Broken by None pic.twitter.com/4eEU8vR1Ag — aFcmani (@ArsenalM94) May 8, 2024

4- الحارس الأميركي براد فريدل: (310 مباريات) استغرق فريدل 8 مواسم كاملة عبر فترات مع بلاكبيرن روفرز وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، ليحقق هذا العدد من المباريات المتتالية في الفترة من 14 أغسطس/آب 2004 إلى 29 سبتمبر/أيلول 2012.

HOWARD SCORES FROM OWN BOX 🤯 TIM HOWARD scored a crazy goal from inside his own penalty area OTD in 2012. Everton still lost the game 2-1. 🙃 Howard followed in footsteps of Brad Friedel; 2 of the 6 GKs to score a PL goal are American. 🇺🇸pic.twitter.com/ZF9RICnIyV — Men in Blazers (@MenInBlazers) January 4, 2024

5- ديربي كاونتي: حقق أقل عدد من النقاط في موسم واحد (11 نقطة في موسم 2007-2008).

6- سندرلاند: تعرض لأكبر عدد من الهزائم المتتالية (20 هزيمة من 2003 إلى 2005).

Sunderland is the only club in football history to lose 20 games in a row from 2003 – 2005. Damn😭 pic.twitter.com/78AvD5ZjW4 — Kushy Blake☔️ (@Kushy_Capalot) April 24, 2024

7- الحارس الإنجليزي جون بوريدج: هو أكبر لاعب سنا بقي يمارس اللعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي ضد كوينز بارك رينجرز في 14 مايو/أيار 1995 وعمره 43 عاما و162 يوما.

Today marks the 24th anniversary of John Burridge’s final appearance in England’s top flight. At 43 years and 162 days, he remains the oldest player to ever appear in the Premier League. #GKUnion pic.twitter.com/37Jnv1WOA6 — The Goalkeepers' Union Podcast (@GKUnion) May 14, 2019

8- مانشستر سيتي: تعادل السيتي مع مانشستر يونايتد في عدد النقاط في نهاية الموسم، لكنه فاز بلقب الدوري الممتاز في موسم 2011-2012 بفارق هدف واحد أحرزه سيرجيو أغويرو في مرمى كوينز بارك رينجرز.

Classic Premier League Moments.

Sunday 13th May 2012. Sergio Aguero's iconic title-winning goal for Man City when he scored in injury time against Queens Park Rangers, crowning City champions for the first time in 44 years.#Agueroooo #ManCity #EPL #SergioAguero #Commentary pic.twitter.com/HzvMgFp3jJ — SmartBET (@SmartBetTipster) November 21, 2021

9- الأيرلندي شين لونغ (أسرع هدف): خلال 7 ثوانٍ من انطلاق المباراة نجح لونغ في هز الشباك لصالح ساوثهامبتون ضد واتفورد في 23 أبريل/نيسان 2019.

🇮🇪| 3 years ago today, Shane Long scored the fastest Premier League goal ever 7.69 seconds What a man 🔥🔥🔥pic.twitter.com/TruLfQsLea — IrishPropaganda🇮🇪⚽️ (@IrishPropaganda) April 23, 2022

10- مانشستر يونايتد: فاز بلقب الدوري في موسم 1996-1997 بأقل عدد من النقاط في تاريخ المنافسة (75 نقطة).

11- تشلسي: سجل البلوز أطول سلسلة مباريات دون هزيمة على أرضهم منذ إطلاق البطولة في 1992، حيث لم يتذوقوا طعم الخسارة في 86 مباراة من 20 مارس/آذار 2004 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

#Chelsea has the best home record in the Premier League history with 86 games unbeaten from 20 March 2004 to 5 October 2008. Enemies Graveyard 💀 pic.twitter.com/IgX8cXiO6L — The Blues (@TheBlues___) January 7, 2020

12- ويمبلدون ضد إيفرتون: شهدت المباراة، التي جرت في 26 يناير/كانون الثاني عام 1993 بين ويمبلدون وإيفرتون، أقل حضور جماهيري على الإطلاق في تاريخ البريميريلغ (3 آلاف و39 مشجعا).

On this day in 1993: Wimbledon set a Premier League record they'd rather not have, as only 3,039 watched their Tuesday night match vs Everton at Selhurst Park. pic.twitter.com/W2C6L0bFHK — Soccer Clasico | Vintage Football Shirts (@SoccerClasico) January 26, 2024

13- السنغالي ساديو ماني: (أسرع هاتريك) في دقيقتين و56 ثانية تمكن اللاعب السنغالي من تسجيل 3 أهداف لفريقه ساوثهامبتون ضد أستون فيلا، في 16 مايو/أيار 2015.

Sadio Mane holds the record of scoring the fastest hat-trick in Premier League history. 🔥 It took him just 2 minutes and 56 seconds. 😮pic.twitter.com/YciEiQlgCf — Transfer HQ (@Transfer__HQ) April 10, 2020

14- الحارس الهولندي إدوين فان دير سار: (أطول فترة دون استقبال أهداف)، حيث خاض الهولندي 1113 دقيقة مع مانشستر يونايتد دون أن تهتز شباكه، من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 إلى 18 فبراير/شباط 2009.

🚨🔴When Edwin van der Sar signed for Manchester United in July 2005, he ended a period of great instability in nets – with many trying but failing to fill legendary goalkeeper Peter Schmeichel’s boots. Fabien Barthez had looked the part at times, but at other times had failed… pic.twitter.com/3AWqPOl6pN — Manchester United Forever (@Utd_Forever7) May 11, 2024

15- الويلزي رايان غيغز: لم يتوقف غيغز عن تسجيل الأهداف لصالح مانشستر يونايتد خلال 21 موسما متتاليا في الدوري الممتاز، بداية من موسم 1992-1993 حتى موسم 2012-2013.

ON THIS DAY: 2012, Ryan Giggs (38 yrs 243 days) became the oldest player to score a football goal at the Olympics Games. pic.twitter.com/O7xS9eQnxS — MUFC Data (@MUFCData) July 29, 2017

16- الإنجليزي جيرمين ديفو: (أكبر عدد من الأهداف للاعب في الشوط الأول)، فقد تمكن ديفو من إحراز 5 أهدف في الشوط الثاني لتوتنهام هوتسبر ضد ويغان أثليتيك، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، ليفوز توتنهام بالمباراة بنتيجة 9-1.

#OnThisDay 2009

Jermain Defoe scored 5 against Wigan in a 9-1 Tottenham win. All his goals were in the second half.

⚽️51’

⚽️54’

⚽️58’

⚽️69’

⚽️87’ He is one of five players to score 5 goals in a single Premier League game 🖐pic.twitter.com/FUVQcCNaob — Football Remind (@FootballRemind) November 22, 2023

17- المدرب الفرنسي أرسين فينغر (أطول فترة تدريب لفريق): بقي الفرنسي يشرف على أرسنال طيلة 21 عاما من 1 أكتوبر/تشرين الأول 1996 إلى 13 مايو/أيار 2018.

"I would like to finish in one simple sentence: I will miss you. Thank you all for having such an important part of my life, thank you all, well done, bye bye." 6 years ago today, Arsene Wenger said goodbye to us ❤pic.twitter.com/Wi4vhhg6NQ — Gunners (@Gunnersc0m) May 6, 2024

18- السنغالي ساديو ماني: يمتلك السنغالي رقما قياسيا كأكثر اللاعبين تسجيلا ضد فريق واحد، حيث هز شباك كريستال بالاس في 9 مواجهات متتالية.

Sadio Mane scores in his 𝐧𝐢𝐧𝐭𝐡 straight game against Crystal Palace. He’s the only player to score in nine consecutive games against the same team in Premier League history 😤 pic.twitter.com/Q78cLQLmux — B/R Football (@brfootball) September 18, 2021

19- تشلسي: حقق الرقم القياسي من حيث أقل الفرق تلقيا للأهداف في موسم واحد برصيد 15 هدفا.

Chelsea FC – All 15 Premier League Goals Conceded in 2004-05 pic.twitter.com/f3u3qPCUU6 — Archives (@CFCRetro) November 17, 2022

20- الدانماركي نيكلاس بندتنر (أسرع هدف من لاعب بديل): نجح بندتنر في تسجيل هدف الفوز للغانرز بعد 6 ثوانٍ فقط من دخوله بديلا في مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2007.

Posting Unbelievable Football Records For The Next 100 Days Day 111/100 10 Fastest Goals in Football: 🇩🇰 Nicklas Bendtner: 1.8 Seconds

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Marc Burrows: 2 Seconds

🇸🇦 Nawaf Al-Abed: 2.4 Seconds

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jim Fryatt: 4 Seconds

🇵🇹 Rafael Leao: 6.2 Seconds

🇮🇪 Shane Long: 7.69 seconds

🇦🇺… pic.twitter.com/yYXj49wouy — Rafini (@Futbolistics1) February 18, 2024

21- شيفيلد يونايتد: يعتبر الفريق الذي استقبلت شباكه أكبر عدد من الأهداف (101) في الموسم الحالي 2023-2024.