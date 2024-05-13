رد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم على تقارير تفيد بأن بطولة أوروبا القادمة قد تكون الأخيرة له كمدرب للمنتخب؛ وسط ترشيحه للعمل مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد.

ويستعد ساوثغيت (53 عاما) لقيادة المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا 2024 مع تقارير تفيد بأن هذه البطولة الرابعة قد تكون الأخيرة له كمدرب للمنتخب.

وينتهي تعاقد ساوثغيت مع منتخب إنجلترا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويتردد أنه مرشح لقيادة مانشستر يونايتد حال إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

ورد ساوثغيت على هذه التقارير عبر قناة "آي تي في نيوز": "لا أهوى المراهنات، بإمكانهم تحديد احتمالاتهم ولكن لم توجد مفاوضات معي"، مضيفا: "لدي شيء واحد أركز عليه وهو تقديم بطولة ناجحة مع منتخب إنجلترا، وأي شيء آخر خلاف ذلك لا يمثل أي أهمية بالنسبة لي".

ويعمل ساوثغيت مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا منذ عام 2016 علما أنه عمل أيضا مدربا لمنتخب الشباب الإنجليزي تحت 21 عاما.

وشدد ساوثغيت: "إذا بدأت الحديث عن أي شيء آخر سأشتت نفسي، وأعتقد أن إنجلترا بأكملها تنتظر أن يكون تركيزي مع المنتخب، وهو أمر صحيح بالفعل".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "لقد أخذنا الجمهور في رحلة رائعة بـ3 بطولات مختلفة، وأعتقد أن الجميع لديه الرغبة في المضي قدما، ولدينا فرصة رائعة لتحقيق ذلك".

وقاد ساوثغيت منتخب إنجلترا للتأهل لقبل نهائي كأس العالم في مونديال روسيا 2018 وذلك لأول مرة منذ نسخة 1990، ووصل أيضا لنهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة في 2021.

ولكن المنتخب الإنجليزي خسر اللقب أمام إيطاليا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي، ويسعى لإنجاز أفضل هذا الصيف في ألمانيا.

ويبدأ منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بمواجهة صربيا في 16 يونيو/حزيران قبل أن يستكمل مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة الدانمارك وسلوفينيا.