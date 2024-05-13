ليفركوزن يرفع سلسلته التاريخية الخالية من الهزائم إلى 50 مباراة

تغلب باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لكرة القدم 5-صفر على مضيفه بوخوم اليوم الأحد ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم للمباراة الـ50 على التوالي في كل المسابقات.

وكان ليفركوزن، الذي يدربه تشابي ألونسو ويهدف إلى تحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، قد حطم الرقم القياسي لسلسة المباريات بلا هزيمة على مستوى أوروبا والمسجل باسم بنفيكا البرتغالي بين عامي 1963 و1965، عندما تعادل يوم الخميس الماضي مع روما الإيطالي 2-2 ليتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ولم يتراجع ليفركوزن اليوم في مواجهة بوخوم، وهو آخر فريق من الدوري الألماني يتغلب عليه، وذلك في الموسم الماضي، وتقدم ليفركوزن بهدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وافتتح باتريك شيك التسجيل لليفركوزن في الدقيقة الـ41 ثم عزز فيكتور بونيفاس تقدم الفريق من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي شهد طرد فليكس باسلاك من صفوف بوخوم في الدقيقة الـ15 ببطاقة حمراء مباشرة.

وأضاف أمين عدلي الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة الـ76 ثم سجل يوسيب ستانيسيتش الهدف الرابع في الدقيقة الـ86 وأرسل تمريرة إلى أليخاندرو جريمالدو سجل منها الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليفركوزن، الذي يلتقي أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي ويلتقي كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا، رصيده إلى 87 نقطة، وذلك قبل جولة واحدة من النهاية.

ويتفوق ليفركوزن بفارق 15 نقطة على بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، والذي تغلب 2-صفر على فولفسبورج في وقت سابق اليوم.