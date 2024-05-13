بوروسيا دورتموند له ذكريات جميلة معه.. حكم سلوفيني يدير نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين اختيار الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وسيتولى فينتشيتش البالغ 44 عاما، والذي أدار نهائي الدوري الأوروبي بين آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الأسكتلندي عام 2022، إدارة المباراة النهائية لدوري الأبطال والتي ستقام على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وستكون تلك المباراة النهائية الرابعة في بطولات يويفا التي يتولى إدارتها حكم سلوفيني، وكانت البداية باختيار دامير سكومينا لإدارة نهائي الدوري الأوروبي عام 2017، ويأتي الهولنديون في المركز الثاني كأكثر الحكام الذين تولوا إدارة المباريات النهائية، بواقع 3 مرات.

ذكريات جميلة لدورتموند مع فينتشيتش

ولم يسبق لهذا الحكم السلوفيني أن أدار مباراة كان فيها ريال مدريد طرفا، لكن يحمل بوروسيا دورتموند ذكريات جميلة مع هذا الحكم الذي أدار مباراته ضد أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم والتي انتهت بفوز الفريق الألماني 4-2.

وأدار فينتشيتش 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بدون احتساب أي ضربة جزاء أو إشهار البطاقة الحمراء، ومن ضمن تلك المباريات كانت مواجهة دورتموند وأتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الألماني 4-2.

كما سبق للحكم السلوفيني إدارة مباراتين في كأس العالم 2022، بما في ذلك خسارة الأرجنتين أمام السعودية 1-2 في مستهل مشوارها بالبطولة.

واختار يويفا أيضا الإنجليزية ريبيكا ويلش لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، والروماني ستيفان كوفاكس لنهائي الدوري الأوروبي، والبرتغالي أرثر سواريس دياز لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.