بعد الكثير من القصص والشائعات والتكهنات، وسنوات من الانتظار طالت بعض الشيء، أعلن نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي رحيله عن سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، منهيًا بذلك حقبة امتدت 7 مواسم في ملعب "حديقة الأمراء".

ولعب المهاجم الفرنسي خلال 7 سنوات مع سان جيرمان 306 مباريات بمختلف البطولات، مسجلًا 255 هدفا (آخرها هدفه في مرمى تولوز أمس الأحد) وصانعًا 108 أهداف لزملائه، كما حصد 6 بطولات دوري، و3 نسخ من كأس فرنسا، بجانب الحصول على لقبين لكأس الرابطة و3 ألقاب لكأس السوبر.

وفور إعلانه الخبر، بدأت الشائعات تتسرب عن استعداده للانضمام إلى ريال مدريد، خاصة وأن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان قد اعترف -في وقت سابق- بأن النجم الفرنسي يحمل اتفاقًا مسبقًا مع مدريد، لتبدأ الأسئلة في الظهور. وفي حال أتم مدريد الصفقة: فأين سيلعب مبابي في هذا الفريق المتخم بالنجوم؟ وكيف سينسجم مع تشكيلة الفريق الحالية؟ وهل سيسبب وجوده أي أزمة في غرفة خلع الملابس؟

بعد رحيل كريم بنزيمة عن مدريد الموسم الماضي، وفشل بيريز في التعاقد مع مهاجم بديل، تمكن مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي من إيجاد خلطة سحرية تعوضه رحيل مهاجم الفريق الوحيد، خاصة بعد التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي جود بيلينغهام، ليتحول خط وسطه إلى هيكل ماسي.

ويتحول الفريق من خطة 4-3-3 بوجود فينيسيوس جونيور في الرواق الأيسر، ورودريغو غوس في الجهة المقابلة كجناح أيمن داخلي، أسفل كريم بنزيمة، المعني بالخروج من منطقة الجزاء، وتفريغ المساحة إلى فينيسيوس المنطلق من الخلف، إلى خطة 4-4-2، بوجود تشاوميني وتوني كروس وفالفيردي وسط الملعب للخروج بالهجمة من الثلث الأول.

وبشكل أوضح: تخلى أنشيلوتي عن مركز المهاجم الصريح، مقابل إعطاء الحرية الكاملة لثلاثي هجومي مكون من بيلينغهام، أسفل كل من فينيسيوس ورودريغو على الأطراف، ثم تحول بيلينغهام من لاعب وسط إلى مهاجم وهمي، بحيث يأتي من الخلف لاستغلال المساحة الفارغة في منطقة الجزاء طبقًا لسياق اللعب، ووفقًا لمتطلبات كل هجمة.

وبناءً عليه، سجل بيلينغهام 22 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 38 مباراة، كما سدد 66 مرة على مرمى المنافس، بحيث أصبحت تسديداته أقرب إلى المرمى من ذي قبل: من 17.5 مترا في دورتموند، إلى 12.9 مترا مع ريال مدريد، كما ارتفع عدد لمساته داخل منطقة الجزاء من 3.6 لمسات بموسمه الأخير مع دورتموند، لكل 90 دقيقة، إلى 5.64 لمسات مع ريال مدريد، وارتفعت لمساته أيضًا في الثلث الهجومي ككل، من 19.8 رفقة دورتموند إلى 28.2 الموسم الحالي.

وقد تكيف فريق أنشيلوتي ببراعة مع خسارة بنزيمة، ولم يعد بحاجة إلى مهاجم يشغل تلك المساحة بعد النجاحات الساحقة التي حققها هذا الثلاثي، بتحقيق الدوري والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وهنا يبرز سؤال: مع استمرار الدعوات والتكهنات بأن الرئيس فلورنتينو بيريز يريد من مبابي لعب دور المهاجم الصريح، فهل مازال مدريد بحاجة إلى خدماته حقًا؟

مبابي لا يحب اللعب كمهاجم صريح، هذا ليس استنتاجا بالطبع، بل هو ما أدلى به اللاعب شخصيا من تصريحات بعد مباراة المنتخب أمام نظيره النمساوي في دوري الأمم الأوروبية، حيث قال إنه يحب اللعب للمنتخب لوجود "الكثير من الحرية" ولأن مدرب فرنسا "يضع أوليفييه جيرو كمهاجم صريح أمام قلبي الدفاع، حتى يتمكن هو من التجول في الرواق الأيسر والممرات الداخلية، ثم مهاجمة المساحات" أما في باريس، فالأمر مختلف لأن المدرب "يطلب منه اللعب في العمق".

وبالتالي فهو لا يصنف نفسه كمهاجم صريح، ولا يحب أن يلعب في هذا الدور، وهذا يعني أنه سيشغل نفس المساحات التي يشغلها فينيسيوس على الطرف الأيسر، إذا تعاقد معه الميرينغي بشكل رسمي، وهو ما سيصعب الأمر على المدرب، خاصة بعد المستويات الرائعة التي يقدمها فينيسيوس هذا الموسم، والتي ستجعل من الاستغناء عنه ضربًا من الجنون.

وهناك معضلة هامة، فحتى إن كشفت خرائط التحركات أن مبابي بعيد نوعًا ما عن المساحات التي يتداخل فيها فينيسيوس، باعتبار أن الأخير يتحرك أكثر على الخط، بينما يمزج مبابي بين اللعب على الخط وبين التحرك بالممرات الداخلية وأنصاف المساحات "Half-spaces" فإذا نظرنا إلى الصورة القادمة، سنجد أن 30% من لمساته تكون في الجانب الأيسر، بالإضافة لـ31% تكون بالممر الداخلي الأيسر، بينما هناك 5% من اللمسات تكون داخل منطقة الجزاء.

غير أن المشكلة ستظل قائمة بوجود فينيسيوس ومبابي في الملعب، ولو بشكل أقل ضررا، ليصبح بذلك الحل الوحيد هو العودة لخطة 4-3-3، وهذا ما أكده إيفان فوينتي، خبير الدوري الإسباني بموقع "ترانسفير ماركت" حيث قال "المتوقع أن يلعب مبابي بمركز المهاجم، نظرًا لسرعته في الهجمات المرتدة، تاركًا الجناح الأيسر لفينيسيوس والأيمن لرودريغو" ليحدث الانسجام بينهم داخل الملعب، وطبقًا لسير المباراة وشكل الهجمة.

موافقة مبابي على اللعب كمهاجم صريح، وبكل ما يتطلبه هذا المركز من التحكم في الكرة بمساحات ضيقة، واستلامها وظهره للمرمى، والقدرة على الارتقاء لكسب الكرة الطويلة، وبالطبع دون أن يزعج فينيسيوس على الطرف الأيسر إقناع بيلينغهام بالتراجع مرةً أخرى إلى وسط الملعب، وعدم مهاجمة منطقة الجزاء، لأنها ستصبح من اختصاص الثلاثي الهجومي الجديد، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع لمساته داخل منطقة العمليات، وبالتالي تراجع أهدافه، ثم تراجع شعبيته لصالح الوافد الجديد. ولكن هل سيوافق أي منهم على هذا الطرح؟

Real Madrid will not score alot of goals with this 4-4-2 diamond formation. We need 4231 or 433 with Vinicius and Rodrygo on the wings, then Joselu or Mbappe at the centre forward.

— MUSBEY. (@zaMusbeyNe_) July 27, 2023