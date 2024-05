شاهد.. مياه الأمطار تتدفق "كالشلال" وتغرق مدرجات ملعب أولد ترافورد

أظهرت مقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع على منصة "إكس"، أمس الأحد، مياه الأمطار وهي تتدفق بغزارة مثل "الشلال" من سقف ملعب مانشستر يونايتد التاريخي "أولد ترافورد"، بعد نهاية مباراة الفريق مع ضيفه أرسنال في قمة الجولة الـ36 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشرت حسابات رياضية وصحفيون مشاهد لمياه الأمطار التي تدفقت بشكل غزير من سقف الملعب وأغرقت المدرجات، في لقطات حصدت ملايين المشاهدات على إكس.

ومن حسن حظ الجماهير واللاعبين، أن الأمطار بدأت تهطل بغزارة عقب نهاية اللقاء بين الفريقين بخسارة أصحاب الأرض من الفريق المنافس على اللقب بنتيجة 1-0.

Heavy rain at Old Trafford but Arsenal fans haven’t stopped singing. What a win! pic.twitter.com/GjGealQ6lk — Larry Madowo (@LarryMadowo) May 12, 2024

ونشر الصحفي لاري "مادوو" -الذي كان في الملعب- عبر حسابه على إكس، مقطع فيديو يظهر كمية المياه الكبيرة التي كانت تتسرب من سقف الملعب، معلقا عليه: "لو لم أصوّر شلال أولد ترافورد بنفسي، لما صدّقت ذلك، لقد رأيت ملاعب أجمل في أفريقيا".

وأظهرت مشاهد أخرى، بقاء عدد من مشجعي أرسنال في الملعب تهتف لفريقها وتحتفل بالفوز، رغم غزارة الأمطار وتدفق المياه إلى الملعب والمدرجات.

وحقق أرسنال فوزا مهما على مانشستر يونايتد ليبقى في صراع صدارة البريميرليغ مع مانشستر سيتي ويحتفظ بأمله في تحقيق اللقب حتى آخر جولة من الدوري.

If I hadn’t filmed the Old Trafford waterfall myself, I wouldn’t have believed it. I’ve seen nicer stadiums in Africa pic.twitter.com/swoqtUaBS4 — Larry Madowo (@LarryMadowo) May 12, 2024

The Old Trafford waterfall 😳 pic.twitter.com/2Xibzh200l — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024

These scenes as the rain continues to fall on Old Trafford 😳 pic.twitter.com/CpwvEYLglk — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024