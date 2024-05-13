شاهد.. مبابي يطوي صفحته في حديقة الأمراء مع سان جيرمان بهدف وخسارة

سجّل المهاجم الدولي كيليان مبابي هدفا في مباراته الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء" بألوان فريقه باريس سان جيرمان الذي خسر أمام ضيفه تولوز 1-3 في الجولة الـ33 قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة، وذلك بعد يومين من إضفاء الطابع الرسمي على رحيله بعد 7 مواسم قضاها في صفوف فريق العاصمة.

ويغادر مبابي ناديه بعد 7 أعوام من دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقّع أن تكون في ريال مدريد الإسباني.

وتلقى سان جيرمان خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، فتوقّف رصيده عند 70 نقطة.

وقبل المباراة، رفع جمهور باريس لافتة كُتب عليها "طفلٌ من ضواحي باريس، أصبحت أسطورة باريس سان جرمان"، بعد لافتةٍ أولى رُفعت لشكر الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي ينتهي عقده هذا الصيف أيضا.

وتوجّه مبابي إلى الجمهور لحظة رفع اللافتة وحيّاهم والتقط صورا له مع المشجعين (من خلفه) بعدما رفعوا لافتة أكبر لصورته.

وبدأ مبابي الاحتفالات بعدما افتتح التسجيل عقب انفراده بالحارس، بعد تمريرة طويلة من الحارس الإسباني أرناو تيناس، بهدف أكّد حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" صحته (8).

ورفع مبابي رصيده التهديفي إلى 27 هدفا في 29 مباراة ضمن الدوري هذا الموسم، والـ256 في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في مبارياته الـ306.

وأكد أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان أول من أمس الجمعة في مقطع فيديو مدته 4 دقائق تقريبًا أنه سيرحل عن صفوف النادي هذا الصيف.

وقال: "سألعب مباراتي الأخيرة في بارك دي برانس الأحد"، مضيفا "كنت بحاجة إلى تحد جديد بعد 7 سنوات".

وإذا كان مبابي لم يكشف عن وجهته، باستثناء أي دراما، فسيكون فريقه الجديد هو ريال مدريد الإسباني الذي أكد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مساء السبت حول احتمال وصول الدولي الفرنسي، أنه يركز "في الوقت الحالي" على نهاية الموسم، دون مزيد من التعليقات.

"أسطورة النادي"

ولم يكن قد أعلن سان جيرمان قبل المباراة عن أي تكريم لمبابي الذي -على الرغم من أرقامه القياسية العديدة- لم يتمكن من قيادة النادي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وقالت إدارة النادي "سيخصص يوم الأحد للاحتفال بلقب الدوري الفرنسي" حيث تسلم النادي الكأس الـ12 في تاريخه في الدوري.

ويعتبر النادي أن إعلان الرحيل ليس حدثًا وأنه يستعد لعصر ما بعد مبابي منذ أشهر عديدة، بما أنه أخطره بقراره في فبراير/شباط. وبالنسبة لجماهيره الكبيرة، فإن الإعلان الذي تناقلته على نطاق واسع وسائل الإعلام، ليس جديدا أيضًا.

وواصل باريس سان جيرمان السبت تغريداته على حساباته في "إكس" (تويتر سابقا) حول مواضيع لا علاقة لها بمهاجمه، مثل القمصان الجديدة أو لعبة فيديو، وكأن شيئا لم يحدث.

إنريكي نفسه تجنَّب الحديث عن أي تكريم لمبابي الأحد، وحرص في المقابل على تحية لاعبه في مؤتمر صحافي في مقر باريس سان جيرمان في بواسي(إيفلين) بقوله: "إنه أسطورة النادي، إنه لاعب قدَّم كل شيء لهذا النادي، والنادي قدَّم له كل شيء أيضا".

وشدَّد المدرب الإسباني على أنه "رغم حقيقة أننا أردنا في كثير من الأحيان معارضة بعضنا البعض، وهو ما نفاه كليليان علنا، فإن كل ما يمكنني قوله عن كيليان كلاعب كرة قدمٍ وشخص هو رائع".

وأضاف "أتفهم قراره، ويجب أن تنتهي الأمور بأفضل طريقة لجميع الأطراف، مؤكداً أن باريس سان جرمان سيكون أقوى في الموسم المقبل. لأنه يعتقد أن رحيل مبابي الذي أُعلن عنه منذ فترة طويلة، "لا يغير شيئًا في المشهد العام".

في أعقاب مقطع الفيديو الذي نشر على إنستغرام، حيث شكر بشكل خاص المدربين والمديرين الرياضيين المتعاقبين على النادي، التقى مبابي بمجموعة "ألتراس باريس" مساء الجمعة بملعب بارك دي برانس.

قال بعدها "لقد كنت محظوظًا لكوني جزءًا من هذا النادي"، متذكرًا "المشاعر والأجواء" التي شهدتها مسيرته معه منذ عام 2017.

لكن مساء الأحد ضد تولوز، لم تهتز جميع قلوب المشجعين بالضرورة في انسجام تام لأن اللاعب كان منقسما ومنزعجا في بعض الأحيان خلال السنوات السبع التي قضاها في باريس سان جرمان.

محمد الوضاحي: مبابي وجد استقبالاً فاتراً من بعض جماهير باريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي #Ligue1 pic.twitter.com/D36qQnJGx1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2024

وخاصة خلال هذا الموسم الأخير حيث أعلن رحيله مبكرا وبأدائه المتواضع في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لا سيما خلال الإقصاء في نصف النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني مساء الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء.

وانتقد جان-باتيست غيغان، مؤلف كتاب "ثورة مبابي" وعضو مجموعة "باريس يونايتد" المهاجم الدولي قائلا "نحن نتحدث عن لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 25 عاما، قدم موسمه الأكثر "متوسطا" والذي سيرحل دون أناقة بمقطع فيديو يتميز بالإلحاح والالتزام والتوتر".

على العكس من ذلك، أشاد به زميله بالمنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي وقال إن "مبابي سيكون دائما أسطورة سان جيرمان".

كما أشاد به لاعب باريس سان جيرمان السابق الدولي البلجيكي السابق توما مونييه الذي لعب مع مبابي، في صحيفة ليكيب: "كيليان هو الرقم 1 في تاريخ باريس سان جيرمان. على أرض الملعب، إعلاميا، في الكاريزما… إنه مبابي".

وأضاف "أنتم لا تدركون كيف يكون الأمر بالنسبة للاعب شاب أن ينطلق على أعلى مستوى ويحافظ على الوتيرة سنة بعد سنة. ليس هناك الكثير من اللاعبين مثل ذلك. رونالدو، ميسي، نيمار… أعتقد أنه يمكنني تسمية 10… وحتى في هذه الحالة، العشرة كُثُر جدًا".