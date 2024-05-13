أرسنال يخطط لثورة لمواصلة المنافسة على لقب البريميرليغ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال، يخطط لتعزيز فريقه لمواصلة القتال من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" إلى أن أرتيتا الإسباني يريد تجديد الفريق بداية من الموسم المقبل، إذ يسعى لمواصلة الصراع على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن أرسنال تحسن كثيرا المواسم الأخيرة تحت قيادة أرتيتا، وأصبح ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب مانشستر سيتي في الموسمين الأخيرين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه "رغم أن مانشستر سيتي يبدو مرة أخرى هو المرشح الأوفر حظا، فإنه في كل مرة تبدو المسافة التي تفصله عن أرسنال أصغر، ولا يريد أرتيتا التراجع عن هذا المستوى".

ويريد المدرب الإسباني إجراء تغييرات جوهرية على الفريق لتحسينه وضم لاعبين من أصحاب المستويات الرفيعة، ليكون أكثر قدرة على حسم المنافسة، وليس لإعادة بيعهم لكسب المال.

وفي ما يلي قائمة باللاعبين الراحلين عن أرسنال الصيف القادم، حسب الصحيفة: