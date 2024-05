أكبر عملية احتيال في كرة القدم الحديثة بطلها لاعب سابق في برشلونة وشقيقه التوأم

شهد الدوري الروماني لكرة القدم، واقعة احتيال غريبة وفريدة من نوعها بطلها لاعب سابق بنادي برشلونة وشقيقه التوأم.

بدأت الواقعة عندما وقع إدغار إيي (30 عاما) لاعب غينيا بيساو الدولي ونادي برشلونة السابق لفريق دينامو بوخارست الروماني، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واكتشف مؤخرا أن الذي يلعب في صفوفه هو شقيقه التوأم إيديلينو، وليس إيي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن واقعة الاحتيال تهدد بخصم نقاط من دينامو بوخارست الذي يصارع الهبوط أصلا، لأنه إذا أدين النادي ستخصم نقاطه الـ8 التي حصل عليها في المباريات الـ5 الأخيرة التي شارك فيها إيديلينو باسم شقيقه إدغار إيي.

ويحاول النادي تبرئة نفسه من خلال التأكيد على أنه تعاقد مع إدغار إيي ولم يكن يعلم شيئا عن تؤامه الذي انتحل شخصيته.

Official statement from Dinamo Bucharest: "A cancerous attack against the club. We signed Edgar Ie". https://t.co/R0DONShvKS

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 13, 2024