أفضل 10 لاعبين أوروبيين في تاريخ كرة القدم

أنجبت أوروبا خلال العقود الماضية الكثير من ذوي المواهب الكروية الذين تألقوا في الملاعب وأبهروا عشاق كرة القدم بأدائهم وبراعتهم سواء مع منتخبات بلدانهم أو مع الأندية التي حملوا ألوانها من أمثال يوهان كرويف وكريستيانو رونالدو وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان وغيرلد مولر.

يعد الإنجليزي السير بوبي تشارلتون، والألماني غيرد مولر، والفرنسي ميشيل بلاتيني من بين أفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا على الإطلاق بالنظر إلى النجاحات التي حققوها مع منتخباتهم أو على مستوى الأندية، وفق موقع (جيف مي سبورت) الرياضي البريطاني.

كما تم إدراج المجري فيرينتس بوشكاش، والإيطالي باولو مالديني، والفرنسي زين الدين زيدان في قائمة العظماء لمساهماتهم الاستثنائية في الرياضة ومع منتخباتهم.

بدوره، يبرز البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في أوروبا، مع مسيرة دولية قياسية والعديد من الجوائز الفردية والجماعية مع الأندية الكبرى.

10- الإنجليزي السير بوبي تشارلتون.

The great Sir Bobby Charlton showing just what a fantastic player he was, RIP Sir Bobby. pic.twitter.com/Ohwxq4sUzh

9-الألماني غيرد مولر.

💣 Naturally, Der Bomber marked the occasion with a goal – his 14th in 13 #WorldCup matches and 68th in 62 appearances for @DFB_Team_EN 🤯 pic.twitter.com/oZVzpDb5pI

🇩🇪 The great Gerd Muller ended his international career as a #WorldCup winner #OnThisDay in 1974 🏆

8-الفرنسي ميشيل بلاتيني.

⚽ Il y a 40 ans : En 1984, le plus grand joueur du Football Français, Michel Platini gagnait – Le championnat italien et le titre de Meilleur buteur – La Coupe des coupes – La Supercoupe UEFA – Le Ballon d'or – Le Championnat d'Europe des Nations et le titre de Meilleur buteur pic.twitter.com/oeC9caClr8

7-البرتغالي أوزيبيو.

6-الإيطالي باولو مالديني.

https://twitter.com/scarletAudrey10/status/1788857137478672769

5-الفرنسي زين الدين زيدان.

4-المجري فيرينتس بوشكاش.

The “Miracle of Bern” 1954

During the 1954 FIFA World Cup, particularly in the match between Hungary and West Germany, known as the “Miracle of Bern.”

Hungary, led by the legendary Ferenc Puskás and boasting an unbeaten streak of 31 matches, was considered the favorite to win… pic.twitter.com/eBDzG3rfQJ

