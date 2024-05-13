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أفضل 10 لاعبين أوروبيين في تاريخ كرة القدم

Cristiano Ronaldo of Real Madrid with UEFA Champions League trophy, Coupe des clubs Champions Europeens during the UEFA Champions League final between Real Madrid and Liverpool on May 26, 2018 at NSC Olimpiyskiy Stadium in Kyiv, Ukraine(Photo by VI Images via Getty Images)
رونالدو هو أفضل لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم على الإطلاق (غيتي)
13/5/2024

أنجبت أوروبا خلال العقود الماضية الكثير من ذوي المواهب الكروية الذين تألقوا في الملاعب وأبهروا عشاق كرة القدم بأدائهم وبراعتهم سواء مع منتخبات بلدانهم أو مع الأندية التي حملوا ألوانها من أمثال يوهان كرويف وكريستيانو رونالدو وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان وغيرلد مولر.

يعد الإنجليزي السير بوبي تشارلتون، والألماني غيرد مولر، والفرنسي ميشيل بلاتيني من بين أفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا على الإطلاق بالنظر إلى النجاحات التي حققوها مع منتخباتهم أو على مستوى الأندية، وفق موقع (جيف مي سبورت) الرياضي البريطاني.

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كما تم إدراج المجري فيرينتس بوشكاش، والإيطالي باولو مالديني، والفرنسي زين الدين زيدان في قائمة العظماء لمساهماتهم الاستثنائية في الرياضة ومع منتخباتهم.

بدوره، يبرز البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في أوروبا، مع مسيرة دولية قياسية والعديد من الجوائز الفردية والجماعية مع الأندية الكبرى.

الاعتبارات التي اعتمد عليها التصنيف:

 

  • المسيرة والألقاب مع النادي.
  • المسيرة والإنجازات مع المنتخب.
  • الإرث في عالم كرة القدم.

فيما يلي أفضل 10 لاعبين أوربيين في تاريخ كرة القدم:

10- الإنجليزي السير بوبي تشارلتون.

9-الألماني غيرد مولر.

8-الفرنسي ميشيل بلاتيني.

7-البرتغالي أوزيبيو.

6-الإيطالي باولو مالديني.

https://twitter.com/scarletAudrey10/status/1788857137478672769

5-الفرنسي زين الدين زيدان.

4-المجري فيرينتس بوشكاش.

3-الألماني فرانز بكنباور.

2-الهولندي يوهان كرويف.

 

1-البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر : الصحافة البريطانية