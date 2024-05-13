أفضل 10 لاعبين أوروبيين في تاريخ كرة القدم

أنجبت أوروبا خلال العقود الماضية الكثير من ذوي المواهب الكروية الذين تألقوا في الملاعب وأبهروا عشاق كرة القدم بأدائهم وبراعتهم سواء مع منتخبات بلدانهم أو مع الأندية التي حملوا ألوانها من أمثال يوهان كرويف وكريستيانو رونالدو وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان وغيرلد مولر.

يعد الإنجليزي السير بوبي تشارلتون، والألماني غيرد مولر، والفرنسي ميشيل بلاتيني من بين أفضل لاعبي كرة القدم في أوروبا على الإطلاق بالنظر إلى النجاحات التي حققوها مع منتخباتهم أو على مستوى الأندية، وفق موقع (جيف مي سبورت) الرياضي البريطاني.

كما تم إدراج المجري فيرينتس بوشكاش، والإيطالي باولو مالديني، والفرنسي زين الدين زيدان في قائمة العظماء لمساهماتهم الاستثنائية في الرياضة ومع منتخباتهم.

بدوره، يبرز البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في أوروبا، مع مسيرة دولية قياسية والعديد من الجوائز الفردية والجماعية مع الأندية الكبرى.

الاعتبارات التي اعتمد عليها التصنيف:

المسيرة والألقاب مع النادي.

المسيرة والإنجازات مع المنتخب.

الإرث في عالم كرة القدم.

فيما يلي أفضل 10 لاعبين أوربيين في تاريخ كرة القدم:

10- الإنجليزي السير بوبي تشارلتون.

The great Sir Bobby Charlton showing just what a fantastic player he was, RIP Sir Bobby. pic.twitter.com/Ohwxq4sUzh — John Pitchford🌹💙 (@Johnnypapa64) October 21, 2023

9-الألماني غيرد مولر.

🇩🇪 The great Gerd Muller ended his international career as a #WorldCup winner #OnThisDay in 1974 🏆 💣 Naturally, Der Bomber marked the occasion with a goal – his 14th in 13 #WorldCup matches and 68th in 62 appearances for @DFB_Team_EN 🤯pic.twitter.com/oZVzpDb5pI — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2020

8-الفرنسي ميشيل بلاتيني.

⚽ Il y a 40 ans : En 1984, le plus grand joueur du Football Français, Michel Platini gagnait

– Le championnat italien et le titre de Meilleur buteur

– La Coupe des coupes

– La Supercoupe UEFA

– Le Ballon d'or

– Le Championnat d'Europe des Nations et le titre de Meilleur buteur pic.twitter.com/oeC9caClr8 — Eric Lécuyer (@eric_lecuyer_) May 12, 2024

7-البرتغالي أوزيبيو.

EUSEBIO 🇵🇹

Top class footballer.

64 caps for Portugal and 41 goals. pic.twitter.com/XM8EYvrTBE — FootballRetroPlus (@robertmdaws) May 11, 2024

6-الإيطالي باولو مالديني.

https://twitter.com/scarletAudrey10/status/1788857137478672769

5-الفرنسي زين الدين زيدان.

Zinedine Zidane with his Ballon d'Or, 1998. pic.twitter.com/dz0GVwo0Gh — 90s Football (@90sfootball) January 10, 2024

4-المجري فيرينتس بوشكاش.

The “Miracle of Bern” 1954 During the 1954 FIFA World Cup, particularly in the match between Hungary and West Germany, known as the “Miracle of Bern.” Hungary, led by the legendary Ferenc Puskás and boasting an unbeaten streak of 31 matches, was considered the favorite to win… pic.twitter.com/eBDzG3rfQJ — TheForgotThings (@TheForgotthings) March 31, 2024

3-الألماني فرانز بكنباور.

MÁXIMO IDOLO DEL BAYERN MUNICH:

El máximo idolo de la historia del Bayern Munich es Franz Beckenbauer: Con el club ganó 4 Bundesligas y 4 Copas de Alemania mientras que en ámbito internacional ganó 3 Champions League y 1 Recopa de Europa. pic.twitter.com/lVfoVXjPxL — Chemi (SERIE 🍀 2-1 ) (@CheMilanismo) May 11, 2024

2-الهولندي يوهان كرويف.

1-البرتغالي كريستيانو رونالدو.