من أصول جزائرية.. خليفة مبابي تحت رادار سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بدأ في البحث عن خليفة هدافه كليان مبابي، الذي أعلن رحيله عن نادي العاصمة.

وبحسب موقع "فوت مركاتو" الفرنسي، فإن ماغنيس أكليوش ذا الأصول الجزائرية، ونجم خط هجوم موناكو، بات تحت رادار المدير الرياضي للباريسي لويس كامبوس، ويسعى لضمه خلال المركاتو الصيفي.

يعد لاعب خط الوسط (22 عاما) أحد أهم اكتشافات هذا الموسم، وأحد مهندسي النجاح الحالي لنادي الإمارة، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي.

ويملك أكليوش في رصيده مع موناكو هذا الموسم 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وقال مدرب موناكو النمساوي آدي هوتر "أنا سعيد بتطوره. إنه يقدم موسما رائعا، بينما لا يزال لاعبا شابا. يجب ألا ننسى أن هذا هو موسمه الثاني فقط في الدوري الفرنسي. بمجرد وصولي، رأيت موهبته على الفور. ربما من قبل كان يفتقر إلى العدوانية في المبارزات ولم يكن حاسما بما فيه الكفاية. اليوم، لديه 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة. أنا سعيد بأدائه".

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مسؤولي باريس سان جيرمان مهتمون جدا بالتعاقد مع أكليوش، ويضعونه ضمن قائمة الأهداف في الصيف المقبل، ما قد يجعل صفقة مبابي تتكرر مرة أخرى، رغم اختلاف طفيف في المركز الذي ينشط فيه كلا اللاعبين.

🚨 Le PSG étudie la possibilité de faire venir Maghnes Akliouche cet été par l’intermédiaire de son directeur sportif, Luis Campos ! 💎❤️💙 Monaco ne souhaite cependant pas lâcher le jeune talent français. ❌ (@lequipe) pic.twitter.com/bMLnyRQm04 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 10, 2024

يجيد أكليوش اللعب في على الجناحين أو كصانع لعب خلف قلب الهجوم، وهذا ما يتميز به مبابي أيضا، ويبدو أن هذا الأمر حفز لويس كامبوس لبدء محادثات مع محيط اللاعب، من أجل ترتيب جلسات تفاوض لإتمام الصفقة في الصيف المقبل.

ويرتبط أكليوش بعقد مع موناكو حتى عام 2026، ويراقب العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة أيضا أكيلوش، في مقدمتها نادي نابولي الإيطالي.

وأسهم تألقه في ارتفاع قيمته السوقية بشكل قياسي، لتصل إلى 15 مليون يورو في بورصة موقع "ترانسفير ماركت" المختص في انتقالات اللاعبين.

وسبق للاعب، المولود في فرنسا عام 2002، أن مَثّل معظم منتخبات "الديوك" للفئات السنية، وخطف الأضواء بشكل خاص مع منتخب تحت 20 عاما، بعدما أسهم معه في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل في 7 مباريات شارك فيها.