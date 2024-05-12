ريال مدريد يحتفل باللقب الـ36 لليغا ويتطلع للفوز بنهائي أبطال أوروبا وضم مبابي

احتفل لاعبو ريال مدريد وجهازه الفني باللقب الـ36 في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، مع آلاف عدة من أنصاره وهم يتطلعون من الآن إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني، وإمكانية انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفهم.

وردّد اللاعبون والجماهير معا "نحن أبطال، نحن أبطال، أوهي أوهي أوهي!".

ورفع لاعبو ريال مدريد، بقيادة ناتشو، كأس الدوري التي ضمنوها الأسبوع الماضي عقب خسارة برشلونة أمام جاره الكتالوني جيرونا 2-4، أمام جماهيرهم بعد جولة بحافلة مكشوفة وسط العاصمة الإسبانية.

🤣 🕺 حلم أنشيلوتي هو أن يرقص مع كامافيجا…نوافق! #36Ligas pic.twitter.com/ni1BC3lAOa — ريال مدريد (@realmadridarab) May 12, 2024

وقال المخضرم ناتشو (34 عاما) "إنه لفخر وسرور أن أكون هنا أمامكم. إنه يوم خاص جدا للاحتفال بهذا الموسم المذهل. لقد كان دعمكم حيويا في تمكيننا من الفوز باللقب السادس والثلاثين! إنه يوم سحري، هلا مدريد!".

كما أخذ لاعب الوسط المخضرم الآخر الكرواتي لوكا مودريتش الميكروفون ليعد جماهيره بأن أبطالهم سيعودون إلى هنا "بعد الأول من يونيو/حزيران"، وهو موعد المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية، وذلك للاحتفال باللقب الخامس عشر.

من جهته، قال رئيس النادي فلورنتينو بيريز، خلال حفل استقبال في مقر بلدية مدريد، "سنترك روحنا هناك لنعود متوّجين".

ومن بين آلاف الأشخاص المتجمّعين خلف الحواجز، كان من الممكن رؤية طفل يرتدي قميص ريال مدريد عليه اسم مبابي، بالإضافة إلى مشجع آخر يحمل وشاحا عليه وجه مطرز لنجم كرة القدم الفرنسي، المنتظر بقوة انضمامه إلى مدريد بعد إضفاء الطابع الرسمي على رحيله عن باريس سان جيرمان.