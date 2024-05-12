رياضة|الدوري الألماني

بايرن ميونخ يستعيد توازنه بعد الهزيمة أمام ريال مدريد ووداع دوري أبطال أوروبا

فريق بايرن ميونخ يحتفل مع جماهيره بعد الفوز على فولفسبورغ (غيتي)
12/5/2024

سجل لوفرو زفوناريك هدفا في أول مشاركة له ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ، ليساهم في فوز الفريق 2-صفر على فولفسبورغ، اليوم الأحد، بالدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في آخر مباراة لبايرن على ملعبه هذا الموسم في الدوري مع اقتراب الفريق من نهاية موسم خالٍ من الألقاب.

وبعد 4 أيام من الخروج من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني ليخفق بايرن بذلك في التتويج بأي لقب خلال موسم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، استعاد الفريق
توازنه بعرض قوي أمام فولفسبورغ، رغم إجراء مجموعة من التغييرات بالفريق من جانب المدرب توماس توخيل.

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وسجل الكرواتي زفوناريك (19 عاما)، الذي شارك في بضع مباريات من مقعد البدلاء، هدف التقدم بعد خمس دقائق من أول مشاركة له بالتشكيل الأساسي للفريق.

وبعدها بتسع دقائق، أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني لبايرن الذي فرض سيطرته على المباراة.

ورفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة، محتلا المركز الثاني بفارق نقطتين أمام شتوتغارت صاحب المركز الثالث، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ويلتقي باير ليفركوزن، بطل الدوري، والذي يمتلك 84 نقطة في الصدارة حاليا، مع فريق بوخوم في مباراة أخرى اليوم.

المصدر : رويترز