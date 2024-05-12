بالفيديو.. أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويستعيد صدارة البريميرليغ

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر، اليوم الأحد، في الجولة الـ37 قبل الأخيرة، محافظا على حظوظه في الفوز باللقب على حساب حامله مانشستر سيتي.

وبفوزه على ملعب "أولد ترافورد" بهدف البلجيكي لياندرو تروسار، رفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 86 نقطة، بفارق نقطة عن سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني مؤقتاً قبل مواجهته توتنهام الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34.

وسينتظر أرسنال الحالم بلقبه الأوّل منذ 2004 هديةً من جاره اللندني حتّى تبقى حظوظه قوية قبل المباراة الأخيرة التي يستضيف فيها إيفرتون، في حين يلعب سيتي مع وست هام.

بدأ الهولندي إريك تن هاغ المباراة بغياب البرتغالي برونو فيرنانديش أحد أبرز لاعبيه بداعي الإصابة، بينما لعب العاجي أماد ديالو أساسيا للمرة الأولى في الدوري منذ مايو/أيار 2021 في ظل غيابه عن عديد من المباريات بسبب إصابات.

وافتتح تروسار التسجيل حين استلم كرةً من الألماني المتألّق كاي هافيرتس غير المتسلل بفعل عودة بطيئة من كازيميرو، لعبها إلى داخل المنطقة ووضعها زميله بسهولة في الشباك وسط تغطية سيئة من لاعب الوسط البرازيلي (الدقيقة 20).

وحاول تروسار أن يضيف أيضا الهدف الثاني بتسديدة من على مشارف المنطقة، ولكن أمسكها الحارس الكاميروني أندري أونانا (الدقيقة 64).

وبات هافيرتس ثاني أكثر اللاعبين مساهمةً بتسجيل الأهداف في الدوري هذا الموسم (سجّل 8 وصنع 6 بمجموع 14 هدفاً) وبفارق 5 أهداف عن كول بالمر مهاجم تشلسي.