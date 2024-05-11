يوكوهوما يقلب الطاولة على العين ويفوز بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

قلب فريق يوكوهوما مارينوس الياباني تأخره بهدف أمام ضيفه العين الإماراتي إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأنهى العين الشوط الأول متقدما بهدف سجله محمد عباس في الدقيقة الـ12.

وفي الشوط الثاني، تمكّن فريق يوكوهوما من تسجيل هدف التعادل عن طريق آساهي أويناكا في الدقيقة 72، قبل أن يسجل كوتا واتانابي الهدف الثاني في الدقيقة الـ84.

وتقام مباراة الإياب في الـ25 من الشهر الجاري بملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات.

علما بأن بطل المسابقة يحجز المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، ليلحق بالهلال السعودي، وأوراوا ردي دايموندز الياباني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وتأهل العين للمباراة النهائية بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، ثم تغلب على ناساف كارشي الأوزبكي 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16، قبل أن يتغلب على النصر في دور الثمانية 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب 4-4، ثم تغلب على الهلال السعودي في نصف النهائي 5-4 في مجموع المباراتين.

في المقابل تأهل يوكوهاما لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 17 نقطة، وتغلب على بانكوك يونايتد التايلندي في ثمن النهائي، ثم تغلب على شاندونغ تايشان الصيني في ربع النهائي، قبل أن يتغلب في نصف النهائي على أولسان هيونداي الكوري.