هل ميسي معدل وراثيا وما علاقته بالتوحد وبروس لي؟

زعم لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل، جوي بارتون، أنّ نجم نادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، مُعدّل وراثيًا عبر تحسين جيناته، مما يفسّر سبب سرعته وبراعته الفائقة في المراوغات.

وقال في بوكاست (كومون سانس) إن "هناك علامات استفهام كبيرة حول ميسي، لأنّهُ تعاطى هرمونات النمو بغزارة، ولو لم يُحقن بها في صغره ما كان ليصبح ميسي الذي نعرفه".

بارتون دعا الصحافة إلى وضع علامة "أستيريسك بجانب اسم ميسي" وهي علامة على شكل نجمة صغيرة، توضع بجانب أسماء الرياضيين المشكوك في نزاهتهم أو الذين تم إدانتهم بالفعل.

ويعد ميسي أعظم لاعب كرة قدم مُعاصر في الوقت الحالي، فقد سجّل ما يربو على 700 هدف وقدّم أكثر من 350 تمريرة حاسمة، كما حصد جائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرّات، ورفع عشرات الكؤوس والألقاب مع الأندية المختلفة، فضلًا عن إنجازه الأهم وهو الفوز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

أسطورية ميسي لم تنبثق فقط من أهدافه وألقابه، بل تعود في المقام الأول إلى براعته الفائقة في المراوغة والتدرجّ بالكرة والتمويه المخادع بجسده للمرور من الخصم، لكن هل فعلًا تعاطى ميسي هرمونات جعلت منه لاعبًا فذًّا كما زعم بارتون؟

Bro said Messi was "genetically modified". So Messi is a mutant, not human. 😂🤣 https://t.co/w78m7T27xt

عانى ميسي في طفولته من مرض نقص هرمون النمو الناتج عن خلل وظائف الغدة النخامية مما أدّى إلى تباطؤ نموه وضآلة حجمه قياسًا بأقرانه.

ففي عمر العاشرة مثلًا، لم يتعد طوله 1.20 سم بجسد نحيف هزيل للغاية، لذا احتاج إلى جلسات علاجية باهظة الثمن.

في سن 13، قُبل ميسي في اختبارات أكاديمية برشلونة، وتكفل النادي الإسباني بعلاجه الذي كان عبارة عن حقن بهرمون النمو، بتكلفة شهرية بقيمة 900 دولار، واستمر علاجه 3 سنوات متواصلة، إلى أن اكتمل نموه وأصبح جسده متوافقًا مع عمره، وهنا توقّف العلاج.

وحصل ميسي على استثناء تاريخي من الاتحاد الدولي(الفيفا) فهو أحد الرياضيين القلائل أو بالأحرى النادرين الذين سُمح لهم بهذا النوع من العلاج ولا يزالون يمارسون الرياضة، لأنه ببساطة محظور من كل الاتحاد الرياضية، لكن ولأن ميسي كان لا يزال طفلًا في مقتبل عمره فقد مُنح إعفاءً علاجيًا.

وكانت الحقن التي عولج بها ميسي في برشلونة عبارة عن إفرازات نمو صناعية تُحاكي الهرمون الطبيعي، وتعمل على نمو الجسد، عبر تعزيز الطاقة وزيادة كتلة العضلات وكثافة العظم.

ومن المفترض أن يتوقّف العلاج تمامًا عندما يصل الطفل إلى سن البلوغ، حتّى لا يؤتي نتائج عكسية.

I guess we are all genetically modified then @Joey7Barton.

The cancer patient is genetically modified.

We all need an asterisk after taking prescriptions. If u believe hormone medications make u a genius…

I’m sorry u are SLOW

8yr old messi 2yrs before his diagnosis https://t.co/ut0uxu6DxS pic.twitter.com/OFDVi0KXBo

— MoreFooty (@okfcb_) May 8, 2024