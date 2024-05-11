موعد مباراة نهضة بركان والزمالك بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

سيكون نهضة بركان المغربي على موعد جديد مع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، عندما يستضيف الزمالك المصري الأحد في ذهاب نهائي المسابقة على ملعب بركان البلدي بالمغرب.

وتألق الفريق المغربي بشكل مميز خلال السنوات الأخيرة على المستوى القاري، وبشكل خاص في بطولة الكونفدرالية، والتي أصبحت جماهيره تعشقها كثيرا لتصبح المسابقة المفضلة.

وتوج نهضة بركان بكأس "الكاف" عامي 2020 و2022، في حين خسر نهائي نسخة 2019 أمام الزمالك. كما يملك الفريق المغربي أيضا في سجله لقب السوبر الأفريقي الذي أحرزه عام 2022، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وسطع نجم النادي المغربي في سماء القارة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي سمح له بكتابة اسمه مع عمالقة الأندية الأفريقية، مما يجعله يسعى لمواصلة التألق، والبحث عن لقبه الثالث في كأس الكونفدرالية والرابع قاريا باحتساب كأس السوبر الأفريقي.

ورافق تألق نهضة بركان قاريا في السنوات الأخيرة تتويجه بالألقاب محليا في المملكة، حيث حصل على كأس العرش في 3 مناسبات أعوام 2018 و2021 و2022.

ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية 🚨🚨 مواجهة مرتقبة بين نهضة بركان والزمالك على الملعب البلدي بمدينة بركان! 🔥 إثارة كبيرة تنتظرنا غدًا 👊#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/tQxKIACKrR — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 11, 2024

نهضة بركان يسعى للثأر من الزمالك

ويتطلع لاعبو نهضة بركان للثأر رياضيا فوق أرضية الميدان، من نظرائهم "الزمالكاوية" الذين حرموهم عام 2019 من التتويج، حيث خسروا بركلات الترجيح، ليهدروا آنذاك فرصة التتويج بأول لقب قاري (الكونفدرالية) في حين حقق الزمالك أول لقب له بتلك البطولة.

وظهر نهضة بركان بوجه مشرف طوال هذه المنافسة، ويطمح إلى شيء واحد فقط وهو التتويج بكأس الكونفدرالية الموسم الحالي.

🟠⚪️ صور من استقبال بعثة نادي الزمالك @ZSCOfficial بمطار وجدة ـ أنجاد، بحضور كل من رئيس النادي السيد عبد الحكيم بن عبد الله ورئيس العصبة الاحترافية السيد عبد السلام بلقشور. pic.twitter.com/cwFtkhll6P — RS Berkane (@RSBfootball) May 9, 2024

5 سنوات جفاء

سيجد لاعبو الزمالك أنفسهم في منطقة مألوفة لهم، بالنظر لما يمتلكه الفريق من ألقاب قارية، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض النهائي الـ11 له في مختلف البطولات القارية.

وأثبت "الملكي" المصري أنه أحد أكثر الأندية تتويجا في تاريخ كرة القدم الأفريقية بالألقاب، بعد حصوله على 5 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي.

كما توج بلقب وحيد في بطولة كأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس عام 2000، قبل إلغاء المسابقة عام 2003، بالإضافة لفوزه بالسوبر الأفريقي 4 مرات.

ويعتبر سعي الزمالك للتفوق القاري مجددا مجرد استمرار لعلاقة حب دائمة مع مسابقات الأندية الإفريقية، حيث يملك قائمة من العروض الشهيرة والذكريات التي لا تمحى.

وسيكون الزمالك حريصا على إنهاء انتظار دام 5 سنوات لرفع اللقب القاري مجددا، لاسيما بعد المشوار الطويل الذي قطعه نحو بلوغ الدور النهائي.

موعد مباراة نهضة بركان والزمالك بنهائي الكونفدرالية

تقام المباراة على الملعب البلدي لبركان يوم الأحد الساعة 22:00 بتوقيت مصر ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والزمالك بنهائي الكونفدرالية؟

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق البث الحصري لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قناة (beIN Sports HD 6).

كما يمكنك متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث وأهداف المباراة المرتقبة عبر موقع الجزيرة نت.