شاهد.. مان سيتي يعتلي صدارة البريميرليغ وبيرلني يلحق بشيفيلد إلى الدرجة الأولى

حقق مانشستر سيتي المطلوب منه ووضع أرسنال تحت الضغط بتربعه على الصدارة مؤقتاً بعد مضيفه اللندني فولهام 4-صفر السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف سجله المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول في الدقيقة 13 ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 59، ثم تقمص غفارديول دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لسيتي في الدقيقة 71 ثم سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 85 نقطة من 36 مباراة في الصدارة بفارق نقطتين عن ارسنال الوصيف والذي يخوض مباراته رقم 37 هذا الموسم حينما يلاقي مضيفه مانشستر يونايتد غدا الأحد.

وسجل سيتي الانتصار السادس على التوالي والـ26 له هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وثلاث هزائم، ويمتلك الفريق أقوى خط هجوم بتسجيله 90 هدفا وثاني أقوى خط دفاع، إذ اهتزت شباكه 33 مرة.

هبوط بيرنلي

ولحق بيرنلي بشيفيلد يونايتد إلى الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) بخسارته أمام توتنهام 1-2.

تقدم بيرنلي الذي يشرف على تدريبه البلجيكي فانسان كومباني، بواسطة رأسية الدنماركي جايكوب برون لارسن (25).

بيد أن توتنهام ردّ بهدفين لمدافعيه الاسباني بيدرو بورو بتسديدة قوية من داخل المنطقة (32) والهولندي ميكي فان دي فين (82).

وأبقى توتنهام على آماله الضعيفة في المشاركة في دوري الأبطال اذ يتخلف عن أستون فيلا الرابع بفارق 4 نقاط ويملك كل من الفريقين مباراتين.

وبات في حكم المؤكد أن يسقط أيضاً لوتون تاون بعد خسارته أمام وست هام 1-3 لأنه يتخلف عن نوتنغهام فوريست آخر الناجين بفارق 3 نقاط وبفارق الأهداف (12).

شيفيلد يونايتد أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتلقى 101 هدف في موسم واحد😯#الدوري_الإنجليزي #شيفيلد pic.twitter.com/Y9HUWcmcTw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2024

تشلسي يفوز على نوتنغهام فوريست

وكان بامكان نوتنغهام فوريست تأكيد سقوط لوتون رسمياً لكنه فشل في انتزاع ولو نقطة من ضيفه تشلسي الذي خرج فائزا 3-2.

سجل أهداف تشلسي الأوكراني ميكايلو مودريك (8) ورحيم سترلينغ (80) والسنغالي نيكولاس جاكسون (82)، وهدفي نوتنغهام الفرنسي ويلي بولي (16) وكالوم هادسون أودوي لاعب تشلسي السابق (74).

وتعادل نيوكاسل مع ضيفه برايتون 1-1، وتقدم برايتون بهدف الهولندي جويل فيلتمان (18)، وأدرك نيوكاسل التعادل بواسطة شون لونغستاف (45+5).

وعاد برنتفورد من أرض بورنموث بالفوز 2-1، في حين تغلب إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1-0.