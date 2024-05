لينيكر نجم منتخب إنجلترا السابق: ما يحدث في غزة أسوأ شيء رأيته في حياتي

يصر غاري لينيكر نجم منتخب إنجلترا وبرشلونة الإسباني السابق على أنه لن يتوقف عن التحدث علنًا عما يجري في غزة في ظل ما يتعرض له سكان القطاع من قصف وتقتيل وتجويع منذ أكثر من 7 أشهر على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لينيكر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "إن ما يحدث في غزة هو أسوأ شيء رأيته في حياتي، وهناك الكثير من الضغوط على الشخصيات في بريطانيا لكي يلتزموا الصمت".

وأضاف "هناك ضغوط شديدة تمارس ضد الأشخاص الذين يتحدثون علنًا ضد إسرائيل، ولكن أنا يمكنني التحدث لأنني آمن إلى حد ما ولا أستطيع الصمت".

"It's the worst thing I've seen in my lifetime."

British broadcaster & football legend @garylineker talks Gaza with me on #MehdiUnfiltered and reveals: "I cry on a regular basis when I see certain images on social media."

Full show: https://t.co/Pk6BzTJQnx pic.twitter.com/Jk6VDEVBcI

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) May 10, 2024