"شكرا كيليان مبابي".. جماهير باريس سان جيرمان تودع أسطورتها

"وداعا كيليان مبابي. شكرا على تلك الأيـام التي أمتعتنا فيـها" بهذه الكلمات ودعت جماهير باريس سان جيرمان النجم الفرنسي كيليان مبابي، عقب إعلانه مغادرة أسوار الفريق الباريسي نهاية الموسم الجاري.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه عبر منصة "إكس" أكد رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان خلال الأسابيع القادمة.

"آخر عام لي في باريس سان جيرمان".. مبابي: لن أجدد عقدي وسأنهي مغامرتي مع أكبر فريق في فرنسا وبين الأفضل في العالم.https://t.co/SsFJpCo65c pic.twitter.com/EnIRJAC0ja — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) May 11, 2024

وقال مبابي في الفيديو "إنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أمدد (العقد) وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة. سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس (حديقة الأمراء) الأحد" وستكون المباراة ضد تولوز في المرحلة الـ33 قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وتابع أنه "من الصعب جدا مغادرة بلدي فرنسا والدوري الفرنسي، أوجه الشكر للمدربين إيمري وتوخيل وبوتشيتينو وغالتييه وإنريكي وزملائي والجماهير، آمل أن أنهي هذا الموسم بلقب أخير".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خبر رحيل مبابي عن ناديه، على نطاق واسع، وشكر العديد من النشطاء اللاعب، على ما قدمه للنادي الباريسي، وكان زميله المغربي أشرف حكيمي أول الشاكرين، بعدما نشر منشورا بخاصية ستوري عبر حسابه على منصة إنستغرام واكتفى بكلمة "شكرًا".

وقال آخرون إن كيليان سيظل أفضل لاعب في تاريخ فرنسا وفي تاريخ باريس نظير ما قدمه، مستعرضين بعضا من الإحصائيات في مشواره مع باريس سان جيرمان طيلة 7 مواسم.

وداعاً كيليان مبابي 🇫🇷👏🏻 ، شكراً على تلك الايـام التي امتعتنا فيـها في باريس

سان جيرمان و في جميع البطولات 🇫🇷💙❤️ هـذا اكثر لاعب كنت اتمنى وكنت اامل فيه يحقـق

ويجلـب لنـا دوري الابطال معا باريس بعد كافـاني ولكن للأسـف لم يحالفنا الحـظ سوياً لا المشجع

ولا الاعبين 🇺🇾🇫🇷👏🏻 . https://t.co/KhNO5YUVoE pic.twitter.com/jCju3QfgmH — C a v a n i 🇸🇦 (@a7rat7) May 10, 2024

وداعًا كليان مبابي .. ستضل افضل لاعب في تاريخ فرنسا و في تاريخ باريس 💙❤️ pic.twitter.com/HVp5aSzbnj — فيصل (@if88i_) May 10, 2024

حساب الدوري الفرنسي عبر X شكراً لك كيليان مبابي pic.twitter.com/b856Yl5bsA — عالم مبابي (@Teammbappeworld) May 10, 2024

8 مواسم معا باريس قدمت فيها اشياء كثيره ، لن اهظم حقك بسبب مستواك اخر موسم – مبابي الهداف التاريخي

– ثاني افضل صانع

– 4 مرات متتالية لاعب الليغ ون

– 17 بطولة مع النادي

وغيرها الكثير ما احب ازيد فالكلام 🔸 شكراً من كل قلبي يا كيليان و اتمنى لك مستقبل افضل من الماضي ❤️❤️ . pic.twitter.com/cgjTlWdUVP — هبّاش | PSG 🏆 . (@_i74u) May 10, 2024

فيما تساءل رواد آخرون عن مستقبل قائد منتخب فرنسا، وتصدرت الوجهة المستقبلية لمبابي المنصات بعد إعلانه الرحيل عن أسوار النادي الباريسي.

🤔 – أين ستكون وجهة كيليان مبابي القادمة ؟ pic.twitter.com/MoYfI8YS1a — Abokr Omar (@Abokr10) May 10, 2024

يوم تحديد المصير .. يوم تحديد المستقبل بعد ماتش باريس سان جيرمان ، هتتحدد وجهة كيليان مبابي الفترة الجاية ، إما التجديد .. إما الذهاب الى نادي الحلم 🤍 في الانتظار ⏳ pic.twitter.com/kqwfTWyRXo — عـــمـــر | 🇵🇸 RMA🔻 (@Omarxj11) August 26, 2023

وينهي مبابي (25 سنة) مشواره مع سان جيرمان بعد 7 مواسم قضاها في العاصمة الفرنسية، وكان يتمنى إنهاء مغامرته مع ناديه بشكل أفضل من خلال قيادته إلى نهائي دوري الأبطال.

لكن الرحلة انتهت -الثلاثاء الماضي- في نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز إيابا في باريس 1-0، وإيابا بنفس النتيجة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في ألمانيا.