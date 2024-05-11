شاهد.. المغربي دياز يسجل ثنائية في فوز ريال مدريد العريض على غرناطة

سحق بدلاء ريال مدريد البطل مضيفه غرناطة وصيف القاع والذي هبط قبل خوضه المباراة إلى الدرجة الثانية بعد فوز ريال مايوركا على ضيفه لاس بالماس 1-صفر، برباعية نظيفة -السبت- ضمن منافسات المرحلة الـ35.

وتناوب على تسجيل رباعية ريال، فران غارسيا (38) والتركي أردا غولر (45+2) والمغربي إبراهيم دياز (49 و58)، الذي رفع رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم في مختلف البطولات.

ورفع ريال رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة متقدما بفارق 15 عن وصيفه جيرونا الذي تعادل مع مضيفه ألافيس 2-2 -الجمعة- في افتتاح المرحلة، وبات مهددا بخسارة المركز الثاني في حال فاز برشلونة الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73) على ضيفه ريال سوسيداد الاثنين.

وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي 9 تغييرات على التشكيلة الأساسية بعد أسبوع من تتويجه بلقب "الليغا" للمرة الـ36 في مسيرته، و3 أيام من بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من يونيو/حزيران على ملعب ويمبلي الشهير.

ورغم جلوس البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو والإنجليزي جود بيلينغهام والأوروغواياني فيدي فالفيردي، لم يترك ريال أي فسحة أمل للنادي الأندلسي الذي هبط رسميا إلى الدرجة الثانية.

وخاض ريال الذي عاد للدفاع عن عرينه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد غياب دام 9 أشهر للإصابة، مباراته الـ29 تواليا من دون خسارة، وهو رقم قياسي لموسم واحد، على أن يحتفل مع جماهيره الأحد باللقب في شوارع العاصمة الإسبانية.

أهداف ريال مدريد ضد غرناطة

وأطاح هدف المدافع الأوروغواياني جيوفاني غونزاليس في الدقيقة 29 في مرمى لاس بالماس بآمال غرناطة في البقاء بالدرجة الأولى.

وبات غرناطة، صاحب المركز الـ19 برصيد 21 نقطة، يتأخر بفارق 13 نقطة عن رايو فايكانو الـ17، ولا يستطيع بالتالي اللحاق به حسابيا.

ورافق غرناطة نظيره ألميريا متذيل الترتيب أول الهابطين إلى الثانية، في حين يصارع قادش الذي يحتل المركز الـ18 برصيد 26 نقطة للحفاظ على آماله حين يستقبل خيتافي الأحد.

مايوركا يبتعد عن شبح الهبوط

في المقابل، سمح الفوز لريال مايوركا، وصيف مسابقة الكأس هذا الموسم، بالتقدم أكثر في الترتيب والابتعاد عن شبح الهبوط باحتلاله للمركز الـ15 مع 35 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن لاس بالماس الـ14.

وقلب فياريال تأخره أمام ضيفه إشبيلية إلى فوز 3-2، بهدفين متأخرين سجلهما الكولومبي يرسون موسكيرا (84) والنرويجي ألكسندر سورلوث (90+7) الذي سجل أيضا هدف التعادل (30)، ردا على هدفي الدولي المغربي يوسف النصيري (26 من ركلة جزاء و44).

ويلعب لاحقا أتلتيك بلباو مع أوساسونا.

وتتابع المرحلة الأحد، فيلعب أتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو، وفالنسيا مع رايو فايكانو، وريال بيتيس مع ألميريا.