ديوكوفيتش "بخير" بعد رشقه بعبوة ماء

أكّد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالميا والذي أصيب عن طريق الخطأ بعبوة ماء رماها أحد المتفرجين، أنه "على ما يرام" وسيكون جاهزا لخوض مباراة غد الأحد في الدور الثالث لدورة روما للأساتذة (الألف نقطة) بالتنس، وفقما أفاد في حسابه على موقع "إكس".

وقال ديوكوفيتش -في رسالة نشرها في وقت متأخر من ليل الجمعة- "أشكركم على رسائلكم التي أبديتم فيها قلقكم عليّ. كان حادثا وأنا بخير. أنا أستريح في الفندق مع كيس ثلج (على رأسه). أراكم الأحد"، في إشارة منه إلى مباراة غد الأحد في الدور الثالث ضد التشيلي أليخاندرو تابيلو.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 10, 2024