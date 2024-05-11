الهلال في الصدارة.. سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي لكرة القدم
11/5/2024-|آخر تحديث: 11/5/202409:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)
توج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لكرة القدم -اليوم السبت- بعد فوزه العريض على الحزم 4-1 في المرحلة 31 من المسابقة.
وفيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي:
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الهلال (19 مرة)
- 2024 الهلال
- 2022 الهلال
- 2021 الهلال
- 2020 الهلال
- 2018 الهلال
- 2017 الهلال
- 2011 الهلال
- 2010 الهلال
- 2008 الهلال
- 2005 الهلال
- 2002 الهلال
- 1998 الهلال
- 1996 الهلال
- 1990 الهلال
- 1988 الهلال
- 1986 الهلال
- 1985 الهلال
- 1979 الهلال
- 1977 الهلال
نقدم لكم جميع أبطال الهلال المتوجين بـ#دوري_روشن_السعودي 🏆🔵#yallaRSL pic.twitter.com/QLZULfkOfU
— دوري روشن السعودي (@SPL) May 11, 2024
الاتحاد (9 مرات)
- 2023 الاتحاد
- 2009 الاتحاد
- 2007 الاتحاد
- 2003 الاتحاد
- 2001 الاتحاد
- 2000 الاتحاد
- 1999 الاتحاد
- 1997 الاتحاد
- 1982 الاتحاد
النصر (9 مرات)
- 2019 النصر
- 2015 النصر
- 2014 النصر
- 1995 النصر
- 1994 النصر
- 1989 النصر
- 1981 النصر
- 1980 النصر
- 1975 النصر
الشباب (6 مرات)
- 2006 الشباب
- 2004 الشباب
- 1993 الشباب
- 1992 الشباب
- 1991 الشباب
- 2012 الشباب
الأهلي (3 مرات)
- 2016 الأهلي
- 1984 الأهلي
- 1978 الأهلي
الاتفاق (مرتين)
- 1987 الاتفاق
- 1983 الاتفاق
الفتح (مرة واحدة)
- 2013 الفتح
إلغاء المسابقة
- عام 1976 ألغيت المسابقة وذلك بعد مرور 4 جولات من الموسم بعد وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.
المصدر : وكالات