رياضة|الدوري السعودي

الهلال في الصدارة.. سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي لكرة القدم

الهلال أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري السعودي برصيد 19 مرة (غيتي إيميجز)
11/5/2024-|آخر تحديث: 11/5/202409:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)

توج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لكرة القدم -اليوم السبت- بعد فوزه العريض على الحزم 4-1 في المرحلة 31 من المسابقة.

وفيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي:

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الهلال (19 مرة)

  • 2024 الهلال
  • 2022 الهلال
  • 2021 الهلال
  • 2020 الهلال
  • 2018 الهلال
  • 2017 الهلال
  • 2011 الهلال
  • 2010 الهلال
  • 2008 الهلال
  • 2005 الهلال
  • 2002 الهلال
  • 1998 الهلال
  • 1996 الهلال
  • 1990 الهلال
  • 1988 الهلال
  • 1986 الهلال
  • 1985 الهلال
  • 1979 الهلال
  • 1977 الهلال

الاتحاد (9 مرات)

  • 2023 الاتحاد
  • 2009 الاتحاد
  • 2007 الاتحاد
  • 2003 الاتحاد
  • 2001 الاتحاد
  • 2000 الاتحاد
  • 1999 الاتحاد
  • 1997 الاتحاد
  • 1982 الاتحاد

النصر (9 مرات)

  • 2019 النصر
  • 2015 النصر
  • 2014 النصر
  • 1995 النصر
  • 1994 النصر
  • 1989 النصر
  • 1981 النصر
  • 1980 النصر
  • 1975 النصر

الشباب (6 مرات)

  • 2006 الشباب
  • 2004 الشباب
  • 1993 الشباب
  • 1992 الشباب
  • 1991 الشباب
  • 2012 الشباب

الأهلي (3 مرات)

  • 2016 الأهلي
  • 1984 الأهلي
  • 1978 الأهلي

الاتفاق (مرتين)

  • 1987 الاتفاق
  • 1983 الاتفاق

الفتح (مرة واحدة)

  • 2013 الفتح

إلغاء المسابقة

  • عام 1976 ألغيت المسابقة وذلك بعد مرور 4 جولات من الموسم بعد وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.
المصدر : وكالات