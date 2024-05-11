الهلال في الصدارة.. سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي لكرة القدم

توج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لكرة القدم -اليوم السبت- بعد فوزه العريض على الحزم 4-1 في المرحلة 31 من المسابقة.

وفيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي:

الهلال (19 مرة)

2024 الهلال

2022 الهلال

2021 الهلال

2020 الهلال

2018 الهلال

2017 الهلال

2011 الهلال

2010 الهلال

2008 الهلال

2005 الهلال

2002 الهلال

1998 الهلال

1996 الهلال

1990 الهلال

1988 الهلال

1986 الهلال

1985 الهلال

1979 الهلال

1977 الهلال

الاتحاد (9 مرات)

2023 الاتحاد

2009 الاتحاد

2007 الاتحاد

2003 الاتحاد

2001 الاتحاد

2000 الاتحاد

1999 الاتحاد

1997 الاتحاد

1982 الاتحاد

النصر (9 مرات)

2019 النصر

2015 النصر

2014 النصر

1995 النصر

1994 النصر

1989 النصر

1981 النصر

1980 النصر

1975 النصر

الشباب (6 مرات)

2006 الشباب

2004 الشباب

1993 الشباب

1992 الشباب

1991 الشباب

2012 الشباب

الأهلي (3 مرات)

2016 الأهلي

1984 الأهلي

1978 الأهلي

الاتفاق (مرتين)

1987 الاتفاق

1983 الاتفاق

الفتح (مرة واحدة)

2013 الفتح

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